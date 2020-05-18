Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Махачкалинская епархия Русской Православной Церкви,

г. Махачкала

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Духовное управление мусульман Дагестана,

г. Махачкала

Мавлид Ан-Наби, посвященный рождению пророка Мухаммада (мир и благословение Аллаха)

Межрайонный турнир по волейболу памяти Героя России Зейнудина Батманова (ветераны)

Федерация альпинизма РД, Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД, Администрация

с. Куруш

Чемпионат России по альпинизму (технический класс)

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

с. Сивух,

Международный фестиваль ледолазания «Матлас 2020», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

г. Махачкала

Мероприятия, связанные с 31-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск с территории Республики Афганистан

с. Маджалис,

Республиканский турнир по настольному теннису, посвященный 75 – летию Победы в ВОВ и в честь воинов интернационалистов

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

Центры занятости населения в муниципальных образованиях

Центральная площадь с. Тарумовка

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева

Ежегодный межрайоный турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти сотрудников МО МВД России «Лакский» погибших при исполнении служебного долга

Министерство образованию и науки Республики Дагестан, ФГБОУ ВО «ДГТУ», тел.: +7(989) 444-26-50

г. Махачкала

Детско-юношеское Первенство Республики Дагестана по скалолазанию

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Республиканский центр русского языка и культуры,

г. Махачкала

Фестиваль родных языков в рамках Международного дня родного языка

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

Парк им. Ленинского Комсомола

с. Тарумовка,

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева

им. М. Горького»

г. Дербент,

г. Кизляр,

Министерство образованию и науки Республики Дагестана,

г. Махачкала

ГБУ ДО РД «МАН РД»,

г. Махачкала,

г. Махачкала*

Открытый кубок по боксу среди юношей (16-17 лет)

Министерство образованию и науки Республики Дагестана,

г. Махачкала

ГБУ ДО РД «МАН РД»,

Первенство по спортивному ориентированию

с. Касумкент

с. Магарамкент,

с. Ахты

с. Хив

с. Кумух

с. Чирката

День поливного канала (народные гуляния)

с. Маджалис, зал МЦКДЦ

Районный фестиваль-конкурс «Пусть помнят живые, пусть знают потомки», посвященный 75-летию Победы в ВОВ

с. Унчукатль, с. Кара

с. Гигатли

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

г. Махачкала

Конференция, посвященная 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

пр. И Шамиля, 42

г. Махачкала,

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

г. Махачкала

МР «Хунзахский район», Дом поэзии - с. Цада, тел.: +7 (989) 879-10-15

с. Гоцатль

с. Мущули,

с. Тлайлух,

(традиционный обряд начала весенних работ)

«Оцбай» - день первой борозды

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, тел.: +7 (8722) 51-11-71

г. Махачкала,

Ярмарка, приуроченная к празднику Ураза Байрам

Республиканский фестиваль творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, душа!»

Министерство образованию и науки Республики Дагестан,

г. Махачкала

полигон ГБУ ДО РД «МАН РД»,

Первенство Республики Дагестан по спортивному туризму

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Махачкалинская епархия Русской Православной Церкви,

г. Махачкала

г. Махачкала

V Международная научно-практическая конференция «Политравма». Сочетанные и множественные повреждения. Своевременные принципы лечения»

с. Карабудахкент

с. Маджалис,

Республиканский конкурс «Песни памяти народной», посвященный 75-летию Победы в ВОВ

с. Ново-Каре

с. Карабудахкент*

с. Маджалис, Открытая площадка МЦКДЦ «Этнодвор ЦТК Кайтаги»,

Этнокультурный фестиваль-конкурс «Кайтаг – моя малая Родина, посвященный 75-летию Победы в ВОВ

Министерство образованию и науки Республики Дагестана,

г. Махачкала

ГБУ ДО РД «МАН РД»,

Открытые соревнования по технике пешеходного туризма Республики Дагестан среди детей

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

г. Махачкала,

Мероприятия, посвященные Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

с. Маджалис,

Районный конкурс «Не смолкнет слава тех далеких лет»

с. Икра

Межрайонный турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза Эседа Салихова

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

Центры занятости населения в муниципальных образованиях РД

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,

стадион им. Елены Исинбаевой

г. Махачкала,

«#НАЧНИУТРОСЗАРЯДКИ», посвященная героизму советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Массовая зарядка под девизом

с. Килятль

с. Сергокала,

Межрегиональные конно-спортивные игры, посвященные празднику Весны и Труда

с. Маджалис, Спортплощадка и открытая площадка перед Центром культуры

Культурно – спортивный фестиваль «Кайтагские игры – 2020» на кубок Главы Кайтагского района

им. М. Горького»

Республиканский фестиваль-выставка народного творчества «Тебе, Победа, посвящается!», посвященный 75-летию Победы в ВОВ

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

г. Махачкала

Площадь им. В. И. Ленина,

Общенародная акция «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», посвященная 75-летию Победы в ВОВ

с. В. Каранай

Восхождение на пик Победы, посвященное 75 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне

с. Хебда

Чемпионат по волейболу, посвященный памяти генерала полковника Магомеда Танкаева

с. Маджалис, Центр культуры

Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в ВОВ

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

Парк им. Ленинского Комсомола

Мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,

г. Махачкала,

с. Кафыр-Кумух

Ежегодного конно-спортивный праздник (скачки, соревнования по национальным видам спорта)

г. Дагестанские Огни

с. Салта

Торжественное открытие межрегионального туристско-спортивного комплекса в с.Салта

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

с. Касумкент

День поэзии Сулеймана Стальского

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

г. Дербент

«Дагестан на перекрестке Великого Шелкового пути»

Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,

с. Хунзах

с. Голотль

с. Карабудахкент,

День музея

Министерство образованию и науки Республики Дагестана,

Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,

с. Хунзах

Акция «Ночь в музее»

Министерство культуры, РД ГБУ «Дагестанская государственная филармония им. Т.Мурадова»,

Межрайонные соревнования по стрельбе из лука, в рамках празднования «Ураза Байрам»

г. Махачкала

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии и детской хирургии»

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

г. Махачкала

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

Мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей и Всемирного дня родителей

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

г. Махачкала

г. Махачкала,

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

на всей территории Республики Дагестан

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

г. Дербент

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

г. Махачкала

с. Кабир

Межрайонный турнир по вольной борьбе памяти известного отлета силача Фикрета Асланова

с. Агвали

Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя Советского Союза Кади Абакарова

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

пр. И Шамиля, 42

г. Махачкала,

Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,

с. Хунзах

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

г. Дербент

Фестиваль народных промыслов и ремесел «Дербент 2020»

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

Парк им. Ленинского Комсомола

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

с. Ахты

с. Мачада

Министерство образованию и науки Республики Дагестана, МЧС России по РД, Минтуризма РД,

г. Дербент

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

г. Махачкала

Х Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы»

г. Буйнакск,

Открытое первенство района по футболу среди сельских команд

с. Цмур

с. Коктюбей

Праздник День Рыбака

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

с. Куруш

V Международный фестиваль экстремальных видов туризма «Ярыдаг 2020», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

с. Балхар

Фестиваль народных промыслов и ремесел «Балхар 2020»

с. Акуша

Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,

с. Цада

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

г. Махачкала

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

с. Кубачи

Фестиваль народных промыслов и ремесел «Кубачи 2020»

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,

г. Махачкала

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

г. Махачкала

с. Кубачи

с. Голотль

Соревнования по виду спорта рафтинг (спуск от Ратлубского моста до с. Голотль)

г. Дербент

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

г. Махачкала

Летняя молодежная школа «Северный Кавказ в единой семье российских народов»

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

пр. И Шамиля, 42,

г. Махачкала

Фестиваль народных промыслов и ремесел

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республика Дагестан, тел.: +7 (8722)51-11-71

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан,

г. Махачкала

отдел по делам молодежи, спорта и туризму МР «Лакский район»,

с. Щара

Ежегодный межрайоный турнир по футболу среди молодежи, посвященный памяти сотрудников МО МВД России «Лакский» погибших при исполнении служебного долга

МР «Казбековский район» при поддержке Администрации городского округа «город Хасавюрт»,

Конно-спортивный соревнования, посвящённые 21 годовщине разгрома международных террористов, вторгшихся на территорию Дагестана в 1999 г.

с. Ашильта,

с. Аксай - СДК

с. Боташюрт - ЦТКНР,

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

г. Махачкала

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,

г. Махачкала

Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,

с. Цада

Региональный фестиваль патриотической песни «Журавли над Россией», посвященный 75-летию Победы в ВОВ

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

г. Каспийск*

г. Махачкала*,

Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

Межрегиональный фестиваль экологического и рыболовного туризма «Рыбалка в Дагестане»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республика Дагестан, тел.: +7 (8722) 51-11-71

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

г. Махачкала*

14 сентября, с. Маджалис, Открытая площадка, «Этнодвор ЦТК Кайтаги»

Районный праздник «Дагестан – край самобытной культуры», посвященный Дню дагестанской культуры и языков

Министерство культуры РД, ГБУ «Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова»,

на территории всех муниципальных образований Республики Дагестан)

День единства народов Дагестана

с. Хебда

Юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию с. Хебда

с. Сергокала.

М. Нурбагандова

Республиканский турнир по мини-футболу, посвященный памяти Героя России

с. Усиша

Северо-Кавказский открытый чемпионат по помотоциклетному спорту Эндуро

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан,

парк у оз. Ак-Гель

г. Махачкала,

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

г. Махачкала*

с. Кубачи

г. Кизляр,

Празднование 285-й годовщины со Дня основания г. Кизляра

«Рыбалка в Дагестане»

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

г. Махачкала

Молодежные мероприятия в рамках Дня города Махачкалы

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

г. Каспийск*

г. Махачкала, *

Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

им. М. Горького»,

им. М. Горького»

VI Международный фестиваль русских театров Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья

с. Буглен

Всероссийский турнир по вольной борьбе класса «А» на призы Х.И. Шихсаидова

г. Махачкала

Научно-практическая конференция в рамках выездного пленума (научное общество гастроэнтерологов России): «От воспаления к дисфункции»

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, ГБУ РД «Дом дружбы», тел.: +7 (8722) 68-17-00

г. Махачкала*

с. Хебда

с. Хебда

50 открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти видного общественно – политического деятеля РД

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

г. Махачкала*

II Всероссийская научно-практическая конференция «Русский язык – гарант мира и согласия в полиэтническом региона»

с. Мюрего,

Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Гаджиева Сайгида – заслуженного тренера СССР и РФ, Алиева Магомедсаида – заслуженного тренера БССР, мастера спорта СССР – Умалатова Магомеда

г. Махачкала,

г. Махачкала*

г. Дагестанские Огни

День города Дагестанские Огни

с. Касумкент

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

г. Махачкала*

Диктант на языках народов Дагестана в рамках празднования Дня дагестанской культуры и языков

с. Зубутли-Миатли,

«Звучи мой пандур» к юбилею Махмуда из Кахабросо

г. Дербент

Фестиваль «Граната и Айвы»

с. Ичичали-ЦТКНР

с. Тукита, с. Теречное,

Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,

с. Хунзах

«Хъухъари» - традиция сушки мяса и изготовления хунзахской домашней колбасы

г. Махачкала

Республиканский праздник народного творчества «Вместе – мы Россия!», посвященный Дню народного единства

с. Магарамкент,

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

г. Махачкала*

Всероссийский турнир по тхэквондо «Чемпион»

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

Мероприятия, посвященные Международному дню слепых, в учреждениях социального обслуживания населения

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

г. Махачкала*

Республиканского фестиваля русской и дагестанской сказки в рамках Всемирного дня ребенка

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы,

г. Махачкала*

Турнир по вольной борьбе на призы Заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр Мурада Гайдарова

с. Бабаюрт

Республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти выдающегося полководца и государственного деятеля Шейха Султана-Мута

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республика Дагестан, тел.: +7 (8722)51-11-71

173.

Турнир по вольной борьбе на призы Заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр 2004 г. Магомеда Ибрагимова

Ноябрь, * г. Махачкала