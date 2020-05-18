ЗАМАНА - Событийный календарь на 2020 г.

Событийный календарь на 2020 г.

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18 мая, 2020. Понедельник 23:13
Событийный календарь на 2020 г.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА НА 2020 ГОД.

Отметим, что в связи с пандемией COVID-19 даты мероприятий за период распространения инфекции в стране скорректированы.

 

Название мероприятия

Дата/место проведения

Организатор мероприятия, контактные данные

1.

Праздничные мероприятия, посвящённые Рождеству Христово

Январь, *

г. Махачкала 

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Махачкалинская епархия Русской Православной Церкви,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

2.

Мавлид Ан-Наби, посвященный рождению пророка Мухаммада (мир и благословение Аллаха)

Январь, *

г. Махачкала

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Духовное управление мусульман Дагестана,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

3.

Межрайонный турнир по волейболу памяти Героя России Зейнудина Батманова (ветераны)

 

Январь, *

с.Курах

Администрация

МР «Курахский район»,

тел.:+7 (262)24-1-36, 22-0-72, 22-1-44

4.

Открытый Региональный конкурс визуального творчества «Радуга»

Январь-октябрь, *

г.Махачкала

Министерство культуры РД, ГБУК «Республиканский дом народного творчества», тел.: +7(8722) 62-39-68

5.

Чемпионат России по альпинизму (технический класс)

3 февраля,

с. Куруш

Федерация альпинизма РД, Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД, Администрация

МР «Докузпаринский район»,

тел.: +7 (965) 493-53-70

6.

Международный фестиваль ледолазания «Матлас 2020», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

 

Февраль, *

с. Сивух,

 местность Матлас

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 55-44-36

7.

Мероприятия, связанные с 31-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск с территории Республики Афганистан

15 февраля,

г. Махачкала

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-15-06

8.

Республиканский турнир по настольному теннису, посвященный 75 – летию Победы в ВОВ и в честь воинов интернационалистов

16 февраля, *

с. Маджалис,

Спортивный комплекс

Администрация

МР «Кайтагский район»,

тел.: +7(87238) 47-3-70

9.

Неделя военно-профориентационных мероприятий «Военная профессия – достойный выбор» среди учащихся выпускных классов общеобразовательных организаций

16-23 февраля,

Центры занятости населения в муниципальных образованиях

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-24-75

 

10.

Традиционный праздник славянской культуры «Масленица»

24 февраля,

Центральная площадь с. Тарумовка

Администрация

МР «Тарумовский район»,

тел: +7 (989) 883-69-62

11.

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Февраль, *

г.Каспийск,

Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-15-71

 

12.

Ежегодный межрайоный турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти сотрудников МО МВД России «Лакский» погибших при исполнении служебного долга

Февраль, *

с.Кумух

Администрация

МР «Лакский район»,

тел.: +7 (26763) 2-42-32,

+7 (928) 524-74-84

13.

Детско-юношеское Первенство Республики Дагестана по скалолазанию

Февраль, *

ДГТУ,

г. Махачкала

Министерство образованию и науки Республики Дагестан, ФГБОУ ВО «ДГТУ», тел.: +7(989) 444-26-50

14.

Фестиваль родных языков в рамках Международного дня родного языка

21 февраля, *

г. Махачкала

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Республиканский центр русского языка и культуры,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

15.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

23 февраля, *

г.Махачкала,

Парк им. Ленинского Комсомола

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-15-06

16.

Традиционный праздник славянской культуры «Масленица»

24 февраля, *

с. Тарумовка,

Центральная площадь

Администрация

МР «Тарумовский район»,

тел: +7(989) 883-69-62

17.

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Февраль, *

г.Каспийск,

Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-15-71

 

18.

Республиканский праздник русской народной культуры «Масленица», посвященный 75-летию Великой Победы

Февраль-март, *

г.Махачкала,

ГБУ «Государственный республиканский Русский драматический театр

им. М. Горького»

Министерство культуры Республики Дагестан, ГБУК «Республиканский дом народного творчества»

тел.: +7(8722) 62-39-68

19.

Праздник «Новруз-байрам»

Февраль-март, *

г. Дербент,

 

Администрация городского округа «город Дербент»,

тел.: +7(928) 560-88-80

20.

Праздник «Широкая масленица»

1 марта,

г. Кизляр,

Центральная площадь, ул. Советская

Администрация городского округа «город Кизляр»,

тел.: +7 (87239) 2-07-87

21.

Республиканский конкурс туристской, военно-патриотической песни среди учащихся

Март, *

ГБУ ДО РД «МАН РД»,

г. Махачкала

Министерство образованию и науки Республики Дагестана,

 тел.: +7(989) 444-26-50

22.

Открытый кубок по боксу среди юношей (16-17 лет)

Март, *

г. Махачкала*

 

Администрация внутригородского района «Ленинский района»

г. Махачкала,

тел.:  +7 (8722) 62-60-04 

23.

Первенство по спортивному ориентированию

Март,

ГБУ ДО РД «МАН РД»,

г. Махачкала

Министерство образованию и науки Республики Дагестана,

 тел.: +7(989) 444-26-50

24.

Всенародный национальный праздник

«Яран сувар»

21 марта,

с. Касумкент

Администрация

МР «Сулейман-Стальский район»

тел.: +7(87236) 3-44-11

25.

Праздник первой борозды «Яран сувар»

21 марта,

с. Магарамкент,

ЦТКНР

Администрация

МР «Магарамкентский район»

тел.: +7 (8235) 55-18-00

26.

Праздник весны «Яран Сувар»

21 марта,

с. Ахты

Администрация МР «Ахтынский район», тел.: +7 (8722) 55-75-98

27.

Весенний праздник «Эбелцан»,

«Яран-сувар»

21 марта,

с. Хив

Администрация

МО «Хивский район»,

тел.: +7(928) 553-57-40

28.

Традиционный праздник весны «Яран сувар»

21-22 марта,

с.Курах

Администрация

МР «Курахский район»,

тел.: +7 (262)24-1-36, 22-0-72, 22-1-44

29.

«Интнил хьхьу» (Праздник Весны)

 

21-22 марта,

с. Кумух

Администрация

МР «Лакский район»,

тел.: +7 (928) 524-74-84,

+7(928) 534-72-75

30.

День поливного канала (народные гуляния)

20-25 марта, *

с. Чирката

Администрация

МР «Гумбетовский район»,

тел.: +7 (988) 778-80-15,

+7 (988) 531-68-27

31.

Районный фестиваль-конкурс «Пусть помнят живые, пусть знают потомки», посвященный 75-летию Победы в ВОВ

25 -27 марта,

с. Маджалис, зал МЦКДЦ

 

Администрация

МР «Кайтагский район,

тел.: +7(87238) 47-3-70

32.

Этнокультурный фестиваль «Мой народ»

Март-апрель, *

c. Коркмаскала

Администрация

МР «Кумторкалинский район»,

тел.: +7 (964) 023-19-99

33.

Праздник «Первой борозды»

 

 

Март-апрель, *

с. Унчукатль, с. Кара

Администрация

МР «Лакский район»,

тел.: (928) 524-74-84;

34.

Праздник «Первой борозды»

Апрель, *

с. Гигатли

Администрация

МР «Цумадинский район»

тел.: +7(964) 004-32-30

35.

Конференция, посвященная 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Апрель, *

г. Махачкала

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

36.

Выставка-ярмарка унцукульских художественных изделий

Апрель, * 

г. Махачкала,

пр. И Шамиля, 42

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 55-44-64

37.

Праздник «Первой борозды»

Апрель, *

 с.Гоор

Администрация

МО «Шамильский район»,

тел.: +7(963) 406-01-66

38.

III Международный фестиваль гастрономического туризма «VIZIT DAGESTAN 2020»

 

Апрель, *

г. Махачкала

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 55-49-69

39.

«Оцбай» - день первой борозды

(традиционный обряд начала весенних работ)

Апрель,

с. Тлайлух,

с. Мущули,

с. Гоцатль

Администрация

МР «Хунзахский район», Дом поэзии - с. Цада, тел.: +7 (989) 879-10-15

 

40.

Ярмарка, приуроченная к празднику Ураза Байрам

Апрель, *

г. Махачкала,

ул. Пушкина

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, тел.: +7 (8722) 51-11-71

41.

Республиканский фестиваль творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, душа!»

Апрель, *

г.Махачкала

Министерство культуры РД, ГБУК «Республиканский дом народного творчества», тел.: +7(8722) 62-39-68

42.

Первенство Республики Дагестан по спортивному туризму

Апрель, *

полигон ГБУ ДО РД «МАН РД»,

г. Махачкала

Министерство образованию и науки Республики Дагестан,

 тел.: +7(989) 444-26-50

43.

Праздничные мероприятия, посвященные Воскресению Христа (Пасха)

Апрель, *

г. Махачкала

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Махачкалинская епархия Русской Православной Церкви,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

44.

V Международная научно-практическая конференция «Политравма». Сочетанные и множественные повреждения. Своевременные принципы лечения»

10-11 апреля, *

г. Махачкала

Министерство здравоохранения Республики Дагестан,

тел.: +7(928) 052-52-09

45.

Республиканский фестиваль национальной культуры «Традиции отцов»

Апрель, *

ЦТКНР,

 с. Карабудахкент

Администрация

МР «Карабудахкентский район», тел.: +7 (232) 2-23-00

46.

Республиканский конкурс «Песни памяти народной», посвященный 75-летию Победы в ВОВ

15 апреля,

с. Маджалис,

зал МЦКДЦ

Администрация

МР «Кайтагский район,

тел.: +7(87238) 47-3-70

47.

Межрайонный спортивный фестиваль национальных видов спорта

Апрель, *

с. Ново-Каре

Администрация

МР «Бабаюртовский район»,

тел.: +7 (920) 205-59-99

48.

«Традиции отцов»

Апрель, *

с. Карабудахкент*

Администрация

МР «Карабудахкентский район», тел.: +7 (232) 2-23-00

49.

Этнокультурный фестиваль-конкурс «Кайтаг – моя малая Родина, посвященный 75-летию Победы в ВОВ

24 апреля,

с. Маджалис, Открытая площадка МЦКДЦ «Этнодвор ЦТК Кайтаги»,

Администрация

МР «Кайтагский район»,

тел.: +7(87238) 47-3-70

50.

Открытые соревнования по технике пешеходного туризма Республики Дагестан среди детей 

Апрель*,

 ГБУ ДО РД «МАН РД»,

г. Махачкала

Министерство образованию и науки Республики Дагестана,

 тел.: +7(989) 444-26-50

51.

Мероприятия, посвященные Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

26 апреля,

г. Махачкала,

Парк имени Сулеймана Стальского

 

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-15-12,

+7 (8722) 64-15-16

 

52.

Районный конкурс «Не смолкнет слава тех далеких лет»

27 – 28 апреля,

с. Маджалис,

зал МЦКДЦ

Администрация

МР «Кайтагский район»,

тел.: +7(87238) 47-3-70

53.

Межрайонный турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза Эседа Салихова

26-28 апреля,

с. Икра

Администрация

МР «Курахский район»,

тел.:+7 (262)24-1-36, 22-0-72, 22-1-44

54.

Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда

28 апреля,

Центры занятости населения в муниципальных образованиях РД

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-15-71,

 +7 (8722) 64-21-16

55.

Массовая зарядка под девизом

«#НАЧНИУТРОСЗАРЯДКИ», посвященная героизму советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

30 апреля,

г. Махачкала,

стадион им. Елены Исинбаевой

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 69-22-50

56.

Встречи килятлинской молодежи

20-30 апрель,

с. Килятль

Администрация

МР «Гумбетовский район»,

тел.: +7 (963) 374-68-07,

+7 (988) 531-68-27 

57.

Межрегиональные конно-спортивные игры, посвященные празднику Весны и Труда

1 мая,

 с. Сергокала,

Ипподром

Администрация

МР «Сергокалинский район»

тел.: +7(87230) 2 -33-40; 2-32-47

58.

Культурно – спортивный фестиваль «Кайтагские игры – 2020» на кубок Главы Кайтагского района

1 – мая,

с. Маджалис, Спортплощадка и открытая площадка перед Центром культуры

Администрация

МР «Кайтагский район,

тел.: +7(87238) 47-3-70

59.

Праздник пробуждения природы «Къаба»

Май, *

с.Тинди

Администрация

МР «Цумадинский район»

 тел.: +7(964) 004-32-30

60.

Республиканский фестиваль-выставка народного творчества «Тебе, Победа, посвящается!», посвященный 75-летию Победы в ВОВ

7 мая,

г.Махачкала, площадка ГБУ «Государственный республиканский Русский драматический театр

им. М. Горького»

Министерство культуры РД, ГБУК «Республиканский дом народного творчества»,

тел.: +7(8722) 62-39-68

61.

Общенародная акция «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», посвященная 75-летию Победы в ВОВ

9 мая,

Площадь им. В. И. Ленина,

г. Махачкала

 

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

тел: +7 (8722) 61-00-95

                                        

62.

Восхождение на пик Победы, посвященное 75 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне

Май, *

с. В. Каранай

Администрация городского округа «город Буйнакск»,

тел.: +7 (87237) 2-93-91

63.

Чемпионат по волейболу, посвященный памяти генерала полковника Магомеда Танкаева

8-9 мая,

с. Хебда

Администрация

МО «Шамильский район»,

тел.: +7(963) 406-01-66

64.

Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в ВОВ

9 – мая,

с. Маджалис, Центр культуры

Администрация

МР «Кайтагский район,

тел.: +7(87238) 47-3-70

65.

Мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

9 мая,

г.Махачкала,

Парк им. Ленинского Комсомола

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-15-71,

+7 (8722) 64-15-06

66.

Всероссийская акция «Бессмертный полк»

9 мая,

г. Махачкала,

 

 

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 69-22-50

67.

Ежегодного конно-спортивный праздник (скачки, соревнования по национальным видам спорта)

9 мая,

с. Кафыр-Кумух

Администрация

МР «Буйнакский район»,

тел.: +7 (87237) 2-93-93

68.

Фестиваль «Пехливаны»

Май, *

г. Дагестанские Огни

Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»,

тел.: +7(87275) 5-31-13

69.

Торжественное открытие межрегионального туристско-спортивного комплекса в с.Салта

Мая, *

с. Салта

Администрация

МО «Гунибский район»,

тел.: +7(8725)82-22-45

70.

Мероприятия, посвященные Международному Дню семьи

15 мая,

учреждения социального обслуживания населения Минтруда РД

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-15-18, +7 (8722)  64-18-62

71.

День поэзии Сулеймана Стальского

18 мая,

с. Касумкент

Администрация

МР «Сулейман-Стальский район»

 тел.: +7(87236) 3-44-11

72.

Международный этнокультурный фестиваль

«Дагестан на перекрестке Великого Шелкового пути»

 

Май, *

г. Дербент

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722)55-49-69

73.

Обрядовое мероприятие «Рождение ребенка»

Май, *

с. Хунзах

Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,

тел.: +7 (989) 879-10-15

74.

Республиканские соревнования памяти первого имама Дагестана Гази-Магомеда

Май, *

с. Голотль

Администрация

МО «Шамильский район»,

тел.: +7(963) 406-01-66

75.

День музея

Май, *

с. Карабудахкент,

 «Старый двор»

Администрация

МР «Карабудахкентский район», тел.: +7 (232) 2-23-00

76.

Слет работников образования

Май, *

 Буйнакский район

Министерство образованию и науки Республики Дагестана,

 тел.: +7(989) 444-26-50,

77.

Акция «Ночь в музее»

Май, *

с. Хунзах

Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,

тел.: +7 (988) 697-67-16

78.

XII Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские ассамблеи»

25 мая – 12 июня,

г.г. Махачкала, Дербент, Кизляр

Министерство культуры, РД ГБУ «Дагестанская государственная филармония им. Т.Мурадова»,

тел.: +7 (8722) 67-36-16

79.

Межрайонные соревнования по стрельбе из лука, в рамках празднования «Ураза Байрам»

Май, *

с.Курах

Администрация

МР «Курахского района», тел.:

+7 (262)24-1-36, 22-0-72, 22-1-44

80.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии и детской хирургии»

29-30 мая,

г. Махачкала

Министерство здравоохранения Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 68-28-03

81.

Открытый городской марафон «Забег.РФ»

 

 

30 мая,

г. Махачкала

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

тел: +7 (8722) 61-00-95

82.

Мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей и Всемирного дня родителей

1 июня,

учреждения социального обслуживания населения Минтруда РД

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-15-18,

+7 (8722)  64-18-62

83.

Празднование Международного дня защиты детей

1 июня,

Парк Сулеймана-Стальского,

г. Махачкала

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

тел: +7 (8722) 61-00-95

84.

Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Маленькие горцы»

1 июня,

г. Махачкала,

площадка «Государственный республиканский Русский драматический театр

Министерство культуры РД, ГБУК «Республиканский дом народного творчества»,

тел.: +7(8722) 62-39-68

85.

Мусульманский праздник «Ураза-байрам»

5 июня,

на всей территории Республики Дагестан

 

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

86.

Мероприятия, посвященные Дню социального работника

8 июня,

учреждения социального обслуживания населения

 

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-24-33,

+7 (8722) 64-18-62,

+7 (8722)  64-15-18

87.

Городской велопарад

Июнь, *

г. Дербент

 

Администрация городского округа «город Дербент»,

тел.: +7(928) 560-88-80

88.

Всероссийская акция «Парад дружбы народов России», посвященная Дню России

12 июня,

г. Махачкала

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

89.

Межрайонный турнир по вольной борьбе памяти известного отлета силача Фикрета Асланова

12-13 июня,

с. Кабир

Администрация

МР «Курахский район»,

тел.:+7 (262)24-1-36, 22-0-72, 22-1-44

90.

Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя Советского Союза Кади Абакарова

14-15 июня,

с. Агвали

Администрация

МР «Цумадинский район»

тел.: +7(964) 004-32-30

91.

Выставка-ярмарка дагестанской керамики

 

Июнь, *

г. Махачкала,

пр. И Шамиля, 42

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 55-44-64

92.

Фестиваль молодежи

Июнь, *

с. Хунзах

Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,

тел.: +7 (988) 643-55-17

93.

Форум молодежи

20-29 июня,

п. Шамилькала

Администрация

МО «Унцукульский район»,

тел.: +7 (8722) 55-62-79, 
+7 (8722) 55-64-86

94.

Фестиваль народных промыслов и ремесел «Дербент 2020»

Июнь, *

г. Дербент

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 55-44-64

95.

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

22 июня,

г.Махачкала,

Парк им. Ленинского Комсомола

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-15-06

96.

Праздник «Шарвили», посвященный герою лезгинского народного героического эпоса Шарвили

27 июня,

с. Ахты

Администрация

МР «Ахтынский район»,

тел.: +7 (8722) 55-75-98

97.

Гастрономический фестиваль «Дагестанский хинкал»

Июнь, *

с. Мачада

Администрация

МО «Шамильский район»,

тел.: +7(963) 406-01-66

98.

66 Республиканские туристко-краеведческие соревнования (Школа безопасности)             

Июнь, *

г. Дербент

Министерство образованию и науки Республики Дагестана, МЧС России по РД, Минтуризма РД,

 тел.: +7(989) 444-26-50

99.

Фестиваль «Каспий-экстрим»

Июнь, *

г. Махачкала

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

тел: +7 (8722) 61-00-95

100.

Х Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы»

Июнь-июль, *

г.Махачкала,

МО РД

Министерство культуры РД, ГБУК «Республиканский дом народного творчества», тел.: +7(8722) 62-39-68

101.

Открытое первенство района по футболу среди сельских команд

Июнь-июль, *

г. Буйнакск,

Стадион «Темирхан-Шура»

Администрация

МР «Буйнакский район»,

тел.: +7 (87237) 2-93-93

102.

Международный молодежный образовательный форум «Кюре 2020»

4-7 июля,

с. Цмур

Администрация

МР «Сулейман-Стальский район»

 тел.: +7(87236) 3-44-11

103.

Праздник День Рыбака

7 июля,

с. Коктюбей

Администрация

МР «Тарумовский район»,

тел: +(989) 883-69-62

104.

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности

8 июля,

учреждения социального обслуживания населения Минтруда РД

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-15-18, 64-18-62

105.

V Международный фестиваль экстремальных видов туризма «Ярыдаг 2020», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

 

Июль, *

с. Куруш

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722)55-49-69, Администрация МР «Докузпаринский район»,

тел.: +7 (965) 493-53-70

106.

Фестиваль народных промыслов и ремесел «Балхар 2020»

Июль, *

с. Балхар

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 55-44-64

107

Северо-Кавказский фольклорный фестиваль памяти Загидат Магомедовой

16 июля,

с. Акуша

Туристско-оздоровительный база «Медовая скала»

 

Администрация

МР «Акушинский район»

тел.: +7 (928) 062-96-36

108.

Культурно-поэтический форум «Мозаика Хунзахского района»

Июль, *

с. Цада

Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,

тел.: +7(989) 879-10-15

109.

Пляжный форум

Июль, *

г. Махачкала

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

тел: +7 (8722) 61-00-95

110.

Фестиваль народных промыслов и ремесел «Кубачи 2020»

Июль, *

с. Кубачи

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 55-44-64

111.

Празднование Дня молодежи России

27 июня,

г. Махачкала

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 69-22-50

112.

Празднование Дня молодежи России

27 июня,

Парк Сулеймана Стальского,

г. Махачкала

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

тел: +7 (8722) 61-00-95

113.

Гастрономический фестиваль «Даргинское чуду»

Август, *

с. Кубачи

Администрация МО «Дахадаевский район», тел.: +7 (918) 848-36-39

114.

Соревнования по виду спорта рафтинг (спуск от Ратлубского моста до с. Голотль)                 

Август, *

с. Голотль

Администрация

МО «Шамильский район»,

тел.: +7(963) 406-01-66

115.

Фестиваль «Плова»

Август, *

г. Дербент

Администрация городского округа «город Дербент»,

тел.: +7(928) 560-88-80

116.

Летняя молодежная школа «Северный Кавказ в единой семье российских народов»

Август, *

г. Махачкала

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

117.

Фестиваль народных промыслов и ремесел

Август, *

г. Махачкала

пр. И Шамиля, 42,

Аллея «Город мастеров»

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 55-44-64

118.

Ярмарка сельхозпродукции

Август, *

г.Махачкала,

ул. Пушкина

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республика Дагестан, тел.: +7 (8722)51-11-71

119.

VI Российский интернет-форум «Кавказ»

Август-сентябрь, *

г. Махачкала

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан,

тел.:  +7 (8722) 51-03-60

120.

Ежегодный межрайоный турнир по футболу среди молодежи, посвященный памяти сотрудников МО МВД России «Лакский» погибших при исполнении служебного долга

 

Август, *

с. Щара

Администрация

МР «Лакский район»,

отдел по делам молодежи, спорта и туризму МР «Лакский район»,

тел.: +7(928) 534-72-75

121.

Конно-спортивный соревнования, посвящённые 21 годовщине разгрома международных террористов, вторгшихся на территорию Дагестана в 1999 г.

Август, *

местность «Аркабаш» 

Администрация

МР «Казбековский район» при поддержке Администрации городского округа «город Хасавюрт»,

 тел.: +7 (8722) 55-48-74

122.

Маджлис «Ахульго»

24 августа,

с. Ашильта,

Мемориальный комплекса «Ахульго»

Администрация

МО «Унцукульский район»,

тел.: +7 (8722) 55-62-79, 
+7 (8722) 55-64-86

123.

Традиционный кумыкский фольклорный праздник «Село поет - село живет»

29-30 августа,

с. Боташюрт - ЦТКНР,

с. Аксай - СДК

Администрация МО «Хасавюртовский район»,

тел.: +7 (928) 520-20-06

124.

Праздник Корана

30 августа,

г. Махачкала

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

125.

Международный молодежный форум «Каспий -2020»

Сентябрь*,

г. Махачкала

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 69-22-50

126.

Дни белых журавлей (Гамзатовские дни)

Сентябрь*,

с. Цада

Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,

тел.: +7 (989) 879-10-15

127.

Региональный фестиваль патриотической песни «Журавли над Россией», посвященный 75-летию Победы в ВОВ

8 сентября,

г.Махачкала

Министерство культуры РД, ГБУК «Республиканский дом народного творчества»

тел.: +7(8722) 62-39-68

128.

Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Сентябрь, *

г. Махачкала*,

г. Каспийск*

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-15-71

129.

Межрегиональный фестиваль экологического и рыболовного туризма «Рыбалка в Дагестане»

 

Сентябрь, *

Канал «Юзбаш»

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 55-49-29

130.

Ярмарка сельхозпродукции

Сентябрь, *

г.Махачкала,

ул. Пушкина

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республика Дагестан, тел.: +7 (8722) 51-11-71

131.

VII Международный межрелигиозный молодежный форум

Сентябрь, *

г. Махачкала*

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

132.

Районный праздник «Дагестан – край самобытной культуры», посвященный Дню дагестанской культуры и языков

14 сентября,
 с. Маджалис, Открытая площадка, «Этнодвор ЦТК Кайтаги»

 

Администрация

МР «Кайтагский район,

тел.: +7(87238) 47-3-70

133.

VIII Международный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары»

14-15 сентября,

 г.г. Махачкала, Дербент, Избербаш, Буйнакск, Хасавюрт

Министерство культуры РД, ГБУ «Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова»,

тел.: (8722) 67-36-16

134.

День единства народов Дагестана

15 сентября,

на территории всех муниципальных образований Республики Дагестан)

Органы исполнительной власти РД, муниципальные образования РД

135.

Юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию с. Хебда

Сентябрь, *

с. Хебда

Администрация МО «Шамильский район», тел.: +7(963) 406-01-66

136.

Республиканский турнир по мини-футболу, посвященный памяти Героя России

М. Нурбагандова

15-20 сентября,

с. Сергокала.

МКОУ «Сергокалинская СОШ №2»

Администрация

МР «Сергокалинский район»

тел.: +7(87230) 2 -33-40; 2-32-47

137.

Северо-Кавказский открытый чемпионат по помотоциклетному спорту Эндуро

17 сентября,

с. Усиша

 

Администрация

МР «Акушинский район»

тел.: +7 (928) 062-96-36

138.

Ежегодный фестиваль «Каспийская рыба»

19 сентября,

г. Махачкала,

парк у оз. Ак-Гель

 

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 68-08-76,

+7 (909) 482-49-17

139.

Форум молодых соотечественников

Сентябрь, *

г. Махачкала*

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

140.

Фестиваль-выставка народных художественных промыслов

Сентябрь, *

с. Кубачи

Администрация

МО «Дахадаевский район»,

тел.: +7 (918) 848-36-39

141.

Фестиваль национальных культур, посвященный Дню единства народов Дагестана

13-14 сентября,

Хасавюртовский район,

Центр культуры

Администрация МО «Хасавюртовский район»,

тел.: +7 (928) 520-20-06

142.

Республиканский фестиваль национальной песни «Напевы Курахских гор»

25 сентябрь,

с.Курах

Администрация

МР «Курахский район»,

тел.:+7 (262)24-1-36, 22-0-72, 22-1-44

143.

Празднование 285-й годовщины со Дня основания г. Кизляра

26 сентября,

г. Кизляр,

Центральная площадь,

ул. Советская

Администрация городского

округа «город Кизляр»,

тел.: +7 (87239) 2-07-87

144.

Фестиваль рыболовного туризма

«Рыбалка в Дагестане»

Сентябрь, *

Аграханский залив

Администрация

МР «Бабаюртовский район»,

тел.: +7 (920) 205-59-99

145.

Молодежные мероприятия в рамках Дня города Махачкалы

Сентябрь, *

г. Махачкала 

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

тел: +7 (8722) 61-00-95

146.

Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Сентябрь, *

г. Махачкала, *

г. Каспийск*

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-15-71

 

147.

VI Международный фестиваль русских театров Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья

Октябрь, * 

 ГБУ «Государственный республиканский Русский драматический театр

им. М. Горького»

Министерство культуры РД, ГБУ «Государственный республиканский Русский драматический театр

им. М. Горького»,

тел.: +7(8722) 67-51-53

148.

Всероссийский турнир по вольной борьбе класса «А» на призы Х.И. Шихсаидова

Октябрь, *

с. Буглен

«Дворец спорта»

Администрация

МР «Буйнакский район»,

тел.: +7 (87237) 2-93-93

149.

Научно-практическая конференция в рамках выездного пленума (научное общество гастроэнтерологов России): «От воспаления к дисфункции»

10 октября, *

г. Махачкала

Министерство здравоохранения Республики Дагестан,

тел.: +7 (988) 292-35-05

150.

Выставка декоративно-прикладного искусства «Мой Дагестан»

Октябрь*,

г. Махачкала*

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, ГБУ РД «Дом дружбы», тел.: +7 (8722) 68-17-00 

151.

Республиканский фестиваль «Аварское койсу – река дружбы»

Сентябрь*,

с. Хебда

Администрация

МО «Шамильский район»,

тел.: +7(963) 406-01-66

152.

50 открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти видного общественно – политического деятеля РД

С.Х. Асиятилова

Октябрь, *

с. Хебда

Администрация

МО «Шамильский район»,

тел.: +7(963) 406-01-66

153.

Всероссийский фестиваль спортивного туризма «Приключенческие гонки 2020»

 

Октябрь, *

Буйнакский район,

Казбековский район, Гумбетовский район

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 55-44-36

154.

II Всероссийская научно-практическая конференция «Русский язык – гарант мира и согласия в полиэтническом региона»

Октябрь, *

г. Махачкала*

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

155.

Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Гаджиева Сайгида – заслуженного тренера СССР и РФ, Алиева Магомедсаида – заслуженного тренера БССР, мастера спорта СССР – Умалатова Магомеда

Октябрь, *

с. Мюрего,

Дворец спорта

Администрация

МР «Сергокалинский район»,

тел.: +7(87230) 2 -33-40; 2-32-47

156.

Молодежный спортивный фестиваль «Сабля Шамиля»

Дата проведения уточняется *

г. Махачкала*

Администрация внутригородского района «Ленинский района»

г. Махачкала,

тел.:  +7 (8722) 62-60-04 

157.

День города Дагестанские Огни

Октябрь, *

г. Дагестанские Огни

Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»,

тел.: +7(87275) 5-31-13

158.

Выставка национальных ковров

21 октября,

с. Касумкент

Администрация

МР «Сулейман-Стальский район»

тел.: +7(87236) 3-44-11

159.

Диктант на языках народов Дагестана в рамках празднования Дня дагестанской культуры и языков

21 октября,

г. Махачкала*

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

160.

Республиканский фестиваль национального танца «Серпантин дружбы»

22 октября,

с. Зубутли-Миатли,

  Дом культуры

Администрация

МР «Кизилюртовский район»,

тел.: +7 (928) 516-54-17

161.

«Звучи мой пандур» к юбилею Махмуда из Кахабросо

25 октября,

п. Шамилькала

Администрация

 МО «Унцукульский район»,

тел.:+7 (8722) 55-62-79 
8 (8722) 55-64-86

162.

Фестиваль «Граната и Айвы»

Октябрь, *

г. Дербент

Администрация городского округа «город Дербент»,

тел.: +7(928) 560-88-80

163.

Аварский фольклорный обрядовый праздник «Бертин»

29-31 октября,

с. Тукита, с. Теречное,

с. Ичичали-ЦТКНР

Администрация

МО «Хасавюртовский район»,

тел.: +7(928) 520-20-06

164.

«Хъухъари» - традиция сушки мяса и изготовления хунзахской домашней колбасы

Октябрь-ноябрь, *

с. Хунзах

Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,

тел.: +7 (989) 879-10-15

165.

Республиканский праздник народного творчества «Вместе – мы Россия!», посвященный Дню народного единства

4 ноября, *

г. Махачкала

Министерство культуры РД ГБУК «Республиканский дом народного творчества»,

тел.: +7(8722) 62-39-68

166.

Республиканский фестиваль народного творчества «Самурская осень»

5 ноябрь, *

с. Магарамкент,

ЦТНКР

Администрация

 МР «Магарамкентский район»

тел.: +7 (8235) 55-18-00

167.

Всероссийский турнир по тхэквондо «Чемпион»

Ноябрь*,

г. Махачкала*

 

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

тел: +7 (8722) 61-00-95

168.

Мероприятия, посвященные Международному дню слепых, в учреждениях социального обслуживания населения

13 ноября, *

учреждения социального обслуживания населения Минтруда РД

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-24-33,

+7 (8722) 64-18-62,

+7 (8722)  64-15-18

169.

Республиканского фестиваля русской и дагестанской сказки в рамках Всемирного дня ребенка

Ноябрь, *

г. Махачкала*

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

170.

Турнир по вольной борьбе на призы Заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр Мурада Гайдарова

Ноябрь,

г. Махачкала*

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы,

тел: +7 (8722) 61-00-95

171.

Республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти выдающегося полководца и государственного деятеля Шейха Султана-Мута

Ноябрь-декабрь, *

с. Бабаюрт

Администрация

МР «Бабаюртовский район»,

тел.: +7 (920) 205-59-99

172.

Ярмарка, приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства

Ноябрь, *

г.Махачкала,

ул. Пушкина

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республика Дагестан, тел.: +7 (8722)51-11-71

173.

Турнир по вольной борьбе на призы Заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр 2004 г. Магомеда Ибрагимова

Ноябрь, *

г. Махачкала

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы,

тел: +7 (8722) 61-00-95

174.

Выставка кайтагской вышивки

 

Ноябрь, *

г. Махачкала,

пр. И Шамиля, 42

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 55-44-64

175.

V Республиканский этнофестиваль студентов иностранцев, обучающихся в высших учебных заведениях Республики Дагестан

Ноябрь, *

г. Махачкала*

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 68-17-00 

176.

Открытые соревнования по технике пешеходного туризма Республики Дагестан

Ноябрь, *

ГБУ ДО РД «МАН РД»,

г. Махачкала

Министерство образованию и науки Республики Дагестана, МЧС России по РД, Минтуризма РД,

 тел.: +7(989) 444-26-50

177.

«Хасил ч1ей» - традиционные обряды в ночь наступления зимы

21-22 декабря, *

с. Хунзах

Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,

тел.: +7 (988) 643-55-17

178.

Мероприятия, посвященные Дню Матери

25 ноября, *

учреждения социального обслуживания населения Минтруда РД

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-18-62,

+7 (8722)  64-15-18

 

179.

Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов

3 декабря, *

учреждения социального обслуживания населения Минтруда РД

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,

тел.: +7 (8722) 64-24-33,

+7 (8722) 64-18-62,

+7 (8722)  64-15-18

180.

Ярмарка-выставка «Золотая осень»

Декабрь, *

г.Махачкала,

ул. Пушкина

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республика Дагестан, тел.: +7 (8722)51-11-71

181.

Ежегодная благотворительная акция для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Новогодний подарок-каждому ребенку»

Декабрь, *

в к/т «Россия»,

г. Махачкала

Администрация

внутригородского района

«Ленинский района» г. Махачкалы, тел.:  +7 (8722) 62-60-04 

182.

Организация и проведение туристических экскурсий по достопримечательностям района

В течение года*

МР «Карабудахкентский район»

Администрация

МР «Карабудахкентский район», тел.: +7 (232) 2-23-00

 

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
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