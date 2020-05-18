Событийный календарь на 2020 г.
- Автор Габи
- 18 мая, 2020. Понедельник 23:13
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА НА 2020 ГОД.
Отметим, что в связи с пандемией COVID-19 даты мероприятий за период распространения инфекции в стране скорректированы.
|
№
|
Название мероприятия
|
Дата/место проведения
|
Организатор мероприятия, контактные данные
|
1.
|
Праздничные мероприятия, посвящённые Рождеству Христово
|
Январь, *
г. Махачкала
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Махачкалинская епархия Русской Православной Церкви,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
2.
|
Мавлид Ан-Наби, посвященный рождению пророка Мухаммада (мир и благословение Аллаха)
|
Январь, *
г. Махачкала
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Духовное управление мусульман Дагестана,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
3.
|
Межрайонный турнир по волейболу памяти Героя России Зейнудина Батманова (ветераны)
|
Январь, *
с.Курах
|
Администрация
МР «Курахский район»,
тел.:+7 (262)24-1-36, 22-0-72, 22-1-44
|
4.
|
Открытый Региональный конкурс визуального творчества «Радуга»
|
Январь-октябрь, *
г.Махачкала
|
Министерство культуры РД, ГБУК «Республиканский дом народного творчества», тел.: +7(8722) 62-39-68
|
5.
|
Чемпионат России по альпинизму (технический класс)
|
3 февраля,
с. Куруш
|
Федерация альпинизма РД, Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД, Администрация
МР «Докузпаринский район»,
тел.: +7 (965) 493-53-70
|
6.
|
Международный фестиваль ледолазания «Матлас 2020», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
|
Февраль, *
с. Сивух,
местность Матлас
|
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 55-44-36
|
7.
|
Мероприятия, связанные с 31-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск с территории Республики Афганистан
|
15 февраля,
г. Махачкала
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-15-06
|
8.
|
Республиканский турнир по настольному теннису, посвященный 75 – летию Победы в ВОВ и в честь воинов интернационалистов
|
16 февраля, *
с. Маджалис,
Спортивный комплекс
|
Администрация
МР «Кайтагский район»,
тел.: +7(87238) 47-3-70
|
9.
|
Неделя военно-профориентационных мероприятий «Военная профессия – достойный выбор» среди учащихся выпускных классов общеобразовательных организаций
|
16-23 февраля,
Центры занятости населения в муниципальных образованиях
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-24-75
|
10.
|
Традиционный праздник славянской культуры «Масленица»
|
24 февраля,
Центральная площадь с. Тарумовка
|
Администрация
МР «Тарумовский район»,
тел: +7 (989) 883-69-62
|
11.
|
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
|
Февраль, *
г.Каспийск,
Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-15-71
|
12.
|
Ежегодный межрайоный турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти сотрудников МО МВД России «Лакский» погибших при исполнении служебного долга
|
Февраль, *
с.Кумух
|
Администрация
МР «Лакский район»,
тел.: +7 (26763) 2-42-32,
+7 (928) 524-74-84
|
13.
|
Детско-юношеское Первенство Республики Дагестана по скалолазанию
|
Февраль, *
ДГТУ,
г. Махачкала
|
Министерство образованию и науки Республики Дагестан, ФГБОУ ВО «ДГТУ», тел.: +7(989) 444-26-50
|
14.
|
Фестиваль родных языков в рамках Международного дня родного языка
|
21 февраля, *
г. Махачкала
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Республиканский центр русского языка и культуры,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
15.
|
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
|
23 февраля, *
г.Махачкала,
Парк им. Ленинского Комсомола
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-15-06
|
16.
|
Традиционный праздник славянской культуры «Масленица»
|
24 февраля, *
с. Тарумовка,
Центральная площадь
|
Администрация
МР «Тарумовский район»,
тел: +7(989) 883-69-62
|
17.
|
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
|
Февраль, *
г.Каспийск,
Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-15-71
|
18.
|
Республиканский праздник русской народной культуры «Масленица», посвященный 75-летию Великой Победы
|
Февраль-март, *
г.Махачкала,
ГБУ «Государственный республиканский Русский драматический театр
им. М. Горького»
|
Министерство культуры Республики Дагестан, ГБУК «Республиканский дом народного творчества»
тел.: +7(8722) 62-39-68
|
19.
|
Праздник «Новруз-байрам»
|
Февраль-март, *
г. Дербент,
|
Администрация городского округа «город Дербент»,
тел.: +7(928) 560-88-80
|
20.
|
Праздник «Широкая масленица»
|
1 марта,
г. Кизляр,
Центральная площадь, ул. Советская
|
Администрация городского округа «город Кизляр»,
тел.: +7 (87239) 2-07-87
|
21.
|
Республиканский конкурс туристской, военно-патриотической песни среди учащихся
|
Март, *
ГБУ ДО РД «МАН РД»,
г. Махачкала
|
Министерство образованию и науки Республики Дагестана,
тел.: +7(989) 444-26-50
|
22.
|
Открытый кубок по боксу среди юношей (16-17 лет)
|
Март, *
г. Махачкала*
|
Администрация внутригородского района «Ленинский района»
г. Махачкала,
тел.: +7 (8722) 62-60-04
|
23.
|
Первенство по спортивному ориентированию
|
Март,
ГБУ ДО РД «МАН РД»,
г. Махачкала
|
Министерство образованию и науки Республики Дагестана,
тел.: +7(989) 444-26-50
|
24.
|
Всенародный национальный праздник
«Яран сувар»
|
21 марта,
с. Касумкент
|
Администрация
МР «Сулейман-Стальский район»
тел.: +7(87236) 3-44-11
|
25.
|
Праздник первой борозды «Яран сувар»
|
21 марта,
с. Магарамкент,
ЦТКНР
|
Администрация
МР «Магарамкентский район»
тел.: +7 (8235) 55-18-00
|
26.
|
Праздник весны «Яран Сувар»
|
21 марта,
с. Ахты
|
Администрация МР «Ахтынский район», тел.: +7 (8722) 55-75-98
|
27.
|
Весенний праздник «Эбелцан»,
«Яран-сувар»
|
21 марта,
с. Хив
|
Администрация
МО «Хивский район»,
тел.: +7(928) 553-57-40
|
28.
|
Традиционный праздник весны «Яран сувар»
|
21-22 марта,
с.Курах
|
Администрация
МР «Курахский район»,
тел.: +7 (262)24-1-36, 22-0-72, 22-1-44
|
29.
|
«Интнил хьхьу» (Праздник Весны)
|
21-22 марта,
с. Кумух
|
Администрация
МР «Лакский район»,
тел.: +7 (928) 524-74-84,
+7(928) 534-72-75
|
30.
|
День поливного канала (народные гуляния)
|
20-25 марта, *
с. Чирката
|
Администрация
МР «Гумбетовский район»,
тел.: +7 (988) 778-80-15,
+7 (988) 531-68-27
|
31.
|
Районный фестиваль-конкурс «Пусть помнят живые, пусть знают потомки», посвященный 75-летию Победы в ВОВ
|
25 -27 марта,
с. Маджалис, зал МЦКДЦ
|
Администрация
МР «Кайтагский район,
тел.: +7(87238) 47-3-70
|
32.
|
Этнокультурный фестиваль «Мой народ»
|
Март-апрель, *
c. Коркмаскала
|
Администрация
МР «Кумторкалинский район»,
тел.: +7 (964) 023-19-99
|
33.
|
Праздник «Первой борозды»
|
Март-апрель, *
с. Унчукатль, с. Кара
|
Администрация
МР «Лакский район»,
тел.: (928) 524-74-84;
|
34.
|
Праздник «Первой борозды»
|
Апрель, *
с. Гигатли
|
Администрация
МР «Цумадинский район»
тел.: +7(964) 004-32-30
|
35.
|
Конференция, посвященная 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне
|
Апрель, *
г. Махачкала
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
36.
|
Выставка-ярмарка унцукульских художественных изделий
|
Апрель, *
г. Махачкала,
пр. И Шамиля, 42
|
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 55-44-64
|
37.
|
Праздник «Первой борозды»
|
Апрель, *
с.Гоор
|
Администрация
МО «Шамильский район»,
тел.: +7(963) 406-01-66
|
38.
|
III Международный фестиваль гастрономического туризма «VIZIT DAGESTAN 2020»
|
Апрель, *
г. Махачкала
|
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 55-49-69
|
39.
|
«Оцбай» - день первой борозды
(традиционный обряд начала весенних работ)
|
Апрель,
с. Тлайлух,
с. Мущули,
с. Гоцатль
|
Администрация
МР «Хунзахский район», Дом поэзии - с. Цада, тел.: +7 (989) 879-10-15
|
40.
|
Ярмарка, приуроченная к празднику Ураза Байрам
|
Апрель, *
г. Махачкала,
ул. Пушкина
|
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, тел.: +7 (8722) 51-11-71
|
41.
|
Республиканский фестиваль творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, душа!»
|
Апрель, *
г.Махачкала
|
Министерство культуры РД, ГБУК «Республиканский дом народного творчества», тел.: +7(8722) 62-39-68
|
42.
|
Первенство Республики Дагестан по спортивному туризму
|
Апрель, *
полигон ГБУ ДО РД «МАН РД»,
г. Махачкала
|
Министерство образованию и науки Республики Дагестан,
тел.: +7(989) 444-26-50
|
43.
|
Праздничные мероприятия, посвященные Воскресению Христа (Пасха)
|
Апрель, *
г. Махачкала
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Махачкалинская епархия Русской Православной Церкви,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
44.
|
V Международная научно-практическая конференция «Политравма». Сочетанные и множественные повреждения. Своевременные принципы лечения»
|
10-11 апреля, *
г. Махачкала
|
Министерство здравоохранения Республики Дагестан,
тел.: +7(928) 052-52-09
|
45.
|
Республиканский фестиваль национальной культуры «Традиции отцов»
|
Апрель, *
ЦТКНР,
с. Карабудахкент
|
Администрация
МР «Карабудахкентский район», тел.: +7 (232) 2-23-00
|
46.
|
Республиканский конкурс «Песни памяти народной», посвященный 75-летию Победы в ВОВ
|
15 апреля,
с. Маджалис,
зал МЦКДЦ
|
Администрация
МР «Кайтагский район,
тел.: +7(87238) 47-3-70
|
47.
|
Межрайонный спортивный фестиваль национальных видов спорта
|
Апрель, *
с. Ново-Каре
|
Администрация
МР «Бабаюртовский район»,
тел.: +7 (920) 205-59-99
|
48.
|
«Традиции отцов»
|
Апрель, *
с. Карабудахкент*
|
Администрация
МР «Карабудахкентский район», тел.: +7 (232) 2-23-00
|
49.
|
Этнокультурный фестиваль-конкурс «Кайтаг – моя малая Родина, посвященный 75-летию Победы в ВОВ
|
24 апреля,
с. Маджалис, Открытая площадка МЦКДЦ «Этнодвор ЦТК Кайтаги»,
|
Администрация
МР «Кайтагский район»,
тел.: +7(87238) 47-3-70
|
50.
|
Открытые соревнования по технике пешеходного туризма Республики Дагестан среди детей
|
Апрель*,
ГБУ ДО РД «МАН РД»,
г. Махачкала
|
Министерство образованию и науки Республики Дагестана,
тел.: +7(989) 444-26-50
|
51.
|
Мероприятия, посвященные Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
|
26 апреля,
г. Махачкала,
Парк имени Сулеймана Стальского
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-15-12,
+7 (8722) 64-15-16
|
52.
|
Районный конкурс «Не смолкнет слава тех далеких лет»
|
27 – 28 апреля,
с. Маджалис,
зал МЦКДЦ
|
Администрация
МР «Кайтагский район»,
тел.: +7(87238) 47-3-70
|
53.
|
Межрайонный турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза Эседа Салихова
|
26-28 апреля,
с. Икра
|
Администрация
МР «Курахский район»,
тел.:+7 (262)24-1-36, 22-0-72, 22-1-44
|
54.
|
Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда
|
28 апреля,
Центры занятости населения в муниципальных образованиях РД
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-15-71,
+7 (8722) 64-21-16
|
55.
|
Массовая зарядка под девизом
«#НАЧНИУТРОСЗАРЯДКИ», посвященная героизму советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
|
30 апреля,
г. Махачкала,
стадион им. Елены Исинбаевой
|
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 69-22-50
|
56.
|
Встречи килятлинской молодежи
|
20-30 апрель,
с. Килятль
|
Администрация
МР «Гумбетовский район»,
тел.: +7 (963) 374-68-07,
+7 (988) 531-68-27
|
57.
|
Межрегиональные конно-спортивные игры, посвященные празднику Весны и Труда
|
1 мая,
с. Сергокала,
Ипподром
|
Администрация
МР «Сергокалинский район»
тел.: +7(87230) 2 -33-40; 2-32-47
|
58.
|
Культурно – спортивный фестиваль «Кайтагские игры – 2020» на кубок Главы Кайтагского района
|
1 – мая,
с. Маджалис, Спортплощадка и открытая площадка перед Центром культуры
|
Администрация
МР «Кайтагский район,
тел.: +7(87238) 47-3-70
|
59.
|
Праздник пробуждения природы «Къаба»
|
Май, *
с.Тинди
|
Администрация
МР «Цумадинский район»
тел.: +7(964) 004-32-30
|
60.
|
Республиканский фестиваль-выставка народного творчества «Тебе, Победа, посвящается!», посвященный 75-летию Победы в ВОВ
|
7 мая,
г.Махачкала, площадка ГБУ «Государственный республиканский Русский драматический театр
им. М. Горького»
|
Министерство культуры РД, ГБУК «Республиканский дом народного творчества»,
тел.: +7(8722) 62-39-68
|
61.
|
Общенародная акция «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», посвященная 75-летию Победы в ВОВ
|
9 мая,
Площадь им. В. И. Ленина,
г. Махачкала
|
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы
тел: +7 (8722) 61-00-95
|
62.
|
Восхождение на пик Победы, посвященное 75 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне
|
Май, *
с. В. Каранай
|
Администрация городского округа «город Буйнакск»,
тел.: +7 (87237) 2-93-91
|
63.
|
Чемпионат по волейболу, посвященный памяти генерала полковника Магомеда Танкаева
|
8-9 мая,
с. Хебда
|
Администрация
МО «Шамильский район»,
тел.: +7(963) 406-01-66
|
64.
|
Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в ВОВ
|
9 – мая,
с. Маджалис, Центр культуры
|
Администрация
МР «Кайтагский район,
тел.: +7(87238) 47-3-70
|
65.
|
Мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
|
9 мая,
г.Махачкала,
Парк им. Ленинского Комсомола
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-15-71,
+7 (8722) 64-15-06
|
66.
|
Всероссийская акция «Бессмертный полк»
|
9 мая,
г. Махачкала,
|
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 69-22-50
|
67.
|
Ежегодного конно-спортивный праздник (скачки, соревнования по национальным видам спорта)
|
9 мая,
с. Кафыр-Кумух
|
Администрация
МР «Буйнакский район»,
тел.: +7 (87237) 2-93-93
|
68.
|
Фестиваль «Пехливаны»
|
Май, *
г. Дагестанские Огни
|
Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»,
тел.: +7(87275) 5-31-13
|
69.
|
Торжественное открытие межрегионального туристско-спортивного комплекса в с.Салта
|
Мая, *
с. Салта
|
Администрация
МО «Гунибский район»,
тел.: +7(8725)82-22-45
|
70.
|
Мероприятия, посвященные Международному Дню семьи
|
15 мая,
учреждения социального обслуживания населения Минтруда РД
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-15-18, +7 (8722) 64-18-62
|
71.
|
День поэзии Сулеймана Стальского
|
18 мая,
с. Касумкент
|
Администрация
МР «Сулейман-Стальский район»
тел.: +7(87236) 3-44-11
|
72.
|
Международный этнокультурный фестиваль
«Дагестан на перекрестке Великого Шелкового пути»
|
Май, *
г. Дербент
|
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722)55-49-69
|
73.
|
Обрядовое мероприятие «Рождение ребенка»
|
Май, *
с. Хунзах
|
Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,
тел.: +7 (989) 879-10-15
|
74.
|
Республиканские соревнования памяти первого имама Дагестана Гази-Магомеда
|
Май, *
с. Голотль
|
Администрация
МО «Шамильский район»,
тел.: +7(963) 406-01-66
|
75.
|
День музея
|
Май, *
с. Карабудахкент,
«Старый двор»
|
Администрация
МР «Карабудахкентский район», тел.: +7 (232) 2-23-00
|
76.
|
Слет работников образования
|
Май, *
Буйнакский район
|
Министерство образованию и науки Республики Дагестана,
тел.: +7(989) 444-26-50,
|
77.
|
Акция «Ночь в музее»
|
Май, *
с. Хунзах
|
Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,
тел.: +7 (988) 697-67-16
|
78.
|
XII Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские ассамблеи»
|
25 мая – 12 июня,
г.г. Махачкала, Дербент, Кизляр
|
Министерство культуры, РД ГБУ «Дагестанская государственная филармония им. Т.Мурадова»,
тел.: +7 (8722) 67-36-16
|
79.
|
Межрайонные соревнования по стрельбе из лука, в рамках празднования «Ураза Байрам»
|
Май, *
с.Курах
|
Администрация
МР «Курахского района», тел.:
+7 (262)24-1-36, 22-0-72, 22-1-44
|
80.
|
Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии и детской хирургии»
|
29-30 мая,
г. Махачкала
|
Министерство здравоохранения Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 68-28-03
|
81.
|
Открытый городской марафон «Забег.РФ»
|
30 мая,
г. Махачкала
|
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы
тел: +7 (8722) 61-00-95
|
82.
|
Мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей и Всемирного дня родителей
|
1 июня,
учреждения социального обслуживания населения Минтруда РД
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-15-18,
+7 (8722) 64-18-62
|
83.
|
Празднование Международного дня защиты детей
|
1 июня,
Парк Сулеймана-Стальского,
г. Махачкала
|
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы
тел: +7 (8722) 61-00-95
|
84.
|
Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Маленькие горцы»
|
1 июня,
г. Махачкала,
площадка «Государственный республиканский Русский драматический театр
|
Министерство культуры РД, ГБУК «Республиканский дом народного творчества»,
тел.: +7(8722) 62-39-68
|
85.
|
Мусульманский праздник «Ураза-байрам»
|
5 июня,
на всей территории Республики Дагестан
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
86.
|
Мероприятия, посвященные Дню социального работника
|
8 июня,
учреждения социального обслуживания населения
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-24-33,
+7 (8722) 64-18-62,
+7 (8722) 64-15-18
|
87.
|
Городской велопарад
|
Июнь, *
г. Дербент
|
Администрация городского округа «город Дербент»,
тел.: +7(928) 560-88-80
|
88.
|
Всероссийская акция «Парад дружбы народов России», посвященная Дню России
|
12 июня,
г. Махачкала
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
89.
|
Межрайонный турнир по вольной борьбе памяти известного отлета силача Фикрета Асланова
|
12-13 июня,
с. Кабир
|
Администрация
МР «Курахский район»,
тел.:+7 (262)24-1-36, 22-0-72, 22-1-44
|
90.
|
Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя Советского Союза Кади Абакарова
|
14-15 июня,
с. Агвали
|
Администрация
МР «Цумадинский район»
тел.: +7(964) 004-32-30
|
91.
|
Выставка-ярмарка дагестанской керамики
|
Июнь, *
г. Махачкала,
пр. И Шамиля, 42
|
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 55-44-64
|
92.
|
Фестиваль молодежи
|
Июнь, *
с. Хунзах
|
Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,
тел.: +7 (988) 643-55-17
|
93.
|
Форум молодежи
|
20-29 июня,
п. Шамилькала
|
Администрация
МО «Унцукульский район»,
тел.: +7 (8722) 55-62-79,
|
94.
|
Фестиваль народных промыслов и ремесел «Дербент 2020»
|
Июнь, *
г. Дербент
|
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 55-44-64
|
95.
|
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
|
22 июня,
г.Махачкала,
Парк им. Ленинского Комсомола
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-15-06
|
96.
|
Праздник «Шарвили», посвященный герою лезгинского народного героического эпоса Шарвили
|
27 июня,
с. Ахты
|
Администрация
МР «Ахтынский район»,
тел.: +7 (8722) 55-75-98
|
97.
|
Гастрономический фестиваль «Дагестанский хинкал»
|
Июнь, *
с. Мачада
|
Администрация
МО «Шамильский район»,
тел.: +7(963) 406-01-66
|
98.
|
66 Республиканские туристко-краеведческие соревнования (Школа безопасности)
|
Июнь, *
г. Дербент
|
Министерство образованию и науки Республики Дагестана, МЧС России по РД, Минтуризма РД,
тел.: +7(989) 444-26-50
|
99.
|
Фестиваль «Каспий-экстрим»
|
Июнь, *
г. Махачкала
|
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы
тел: +7 (8722) 61-00-95
|
100.
|
Х Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы»
|
Июнь-июль, *
г.Махачкала,
МО РД
|
Министерство культуры РД, ГБУК «Республиканский дом народного творчества», тел.: +7(8722) 62-39-68
|
101.
|
Открытое первенство района по футболу среди сельских команд
|
Июнь-июль, *
г. Буйнакск,
Стадион «Темирхан-Шура»
|
Администрация
МР «Буйнакский район»,
тел.: +7 (87237) 2-93-93
|
102.
|
Международный молодежный образовательный форум «Кюре 2020»
|
4-7 июля,
с. Цмур
|
Администрация
МР «Сулейман-Стальский район»
тел.: +7(87236) 3-44-11
|
103.
|
Праздник День Рыбака
|
7 июля,
с. Коктюбей
|
Администрация
МР «Тарумовский район»,
тел: +(989) 883-69-62
|
104.
|
Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности
|
8 июля,
учреждения социального обслуживания населения Минтруда РД
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-15-18, 64-18-62
|
105.
|
V Международный фестиваль экстремальных видов туризма «Ярыдаг 2020», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
|
Июль, *
с. Куруш
|
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722)55-49-69, Администрация МР «Докузпаринский район»,
тел.: +7 (965) 493-53-70
|
106.
|
Фестиваль народных промыслов и ремесел «Балхар 2020»
|
Июль, *
с. Балхар
|
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 55-44-64
|
107
|
Северо-Кавказский фольклорный фестиваль памяти Загидат Магомедовой
|
16 июля,
с. Акуша
Туристско-оздоровительный база «Медовая скала»
|
Администрация
МР «Акушинский район»
тел.: +7 (928) 062-96-36
|
108.
|
Культурно-поэтический форум «Мозаика Хунзахского района»
|
Июль, *
с. Цада
|
Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,
тел.: +7(989) 879-10-15
|
109.
|
Пляжный форум
|
Июль, *
г. Махачкала
|
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы
тел: +7 (8722) 61-00-95
|
110.
|
Фестиваль народных промыслов и ремесел «Кубачи 2020»
|
Июль, *
с. Кубачи
|
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 55-44-64
|
111.
|
Празднование Дня молодежи России
|
27 июня,
г. Махачкала
|
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 69-22-50
|
112.
|
Празднование Дня молодежи России
|
27 июня,
Парк Сулеймана Стальского,
г. Махачкала
|
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы
тел: +7 (8722) 61-00-95
|
113.
|
Гастрономический фестиваль «Даргинское чуду»
|
Август, *
с. Кубачи
|
Администрация МО «Дахадаевский район», тел.: +7 (918) 848-36-39
|
114.
|
Соревнования по виду спорта рафтинг (спуск от Ратлубского моста до с. Голотль)
|
Август, *
с. Голотль
|
Администрация
МО «Шамильский район»,
тел.: +7(963) 406-01-66
|
115.
|
Фестиваль «Плова»
|
Август, *
г. Дербент
|
Администрация городского округа «город Дербент»,
тел.: +7(928) 560-88-80
|
116.
|
Летняя молодежная школа «Северный Кавказ в единой семье российских народов»
|
Август, *
г. Махачкала
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
117.
|
Фестиваль народных промыслов и ремесел
|
Август, *
г. Махачкала
пр. И Шамиля, 42,
Аллея «Город мастеров»
|
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 55-44-64
|
118.
|
Ярмарка сельхозпродукции
|
Август, *
г.Махачкала,
ул. Пушкина
|
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республика Дагестан, тел.: +7 (8722)51-11-71
|
119.
|
VI Российский интернет-форум «Кавказ»
|
Август-сентябрь, *
г. Махачкала
|
Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 51-03-60
|
120.
|
Ежегодный межрайоный турнир по футболу среди молодежи, посвященный памяти сотрудников МО МВД России «Лакский» погибших при исполнении служебного долга
|
Август, *
с. Щара
|
Администрация
МР «Лакский район»,
отдел по делам молодежи, спорта и туризму МР «Лакский район»,
тел.: +7(928) 534-72-75
|
121.
|
Конно-спортивный соревнования, посвящённые 21 годовщине разгрома международных террористов, вторгшихся на территорию Дагестана в 1999 г.
|
Август, *
местность «Аркабаш»
|
Администрация
МР «Казбековский район» при поддержке Администрации городского округа «город Хасавюрт»,
тел.: +7 (8722) 55-48-74
|
122.
|
Маджлис «Ахульго»
|
24 августа,
с. Ашильта,
Мемориальный комплекса «Ахульго»
|
Администрация
МО «Унцукульский район»,
тел.: +7 (8722) 55-62-79,
|
123.
|
Традиционный кумыкский фольклорный праздник «Село поет - село живет»
|
29-30 августа,
с. Боташюрт - ЦТКНР,
с. Аксай - СДК
|
Администрация МО «Хасавюртовский район»,
тел.: +7 (928) 520-20-06
|
124.
|
Праздник Корана
|
30 августа,
г. Махачкала
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
125.
|
Международный молодежный форум «Каспий -2020»
|
Сентябрь*,
г. Махачкала
|
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 69-22-50
|
126.
|
Дни белых журавлей (Гамзатовские дни)
|
Сентябрь*,
с. Цада
|
Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,
тел.: +7 (989) 879-10-15
|
127.
|
Региональный фестиваль патриотической песни «Журавли над Россией», посвященный 75-летию Победы в ВОВ
|
8 сентября,
г.Махачкала
|
Министерство культуры РД, ГБУК «Республиканский дом народного творчества»
тел.: +7(8722) 62-39-68
|
128.
|
Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
|
Сентябрь, *
г. Махачкала*,
г. Каспийск*
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-15-71
|
129.
|
Межрегиональный фестиваль экологического и рыболовного туризма «Рыбалка в Дагестане»
|
Сентябрь, *
Канал «Юзбаш»
|
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 55-49-29
|
130.
|
Ярмарка сельхозпродукции
|
Сентябрь, *
г.Махачкала,
ул. Пушкина
|
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республика Дагестан, тел.: +7 (8722) 51-11-71
|
131.
|
VII Международный межрелигиозный молодежный форум
|
Сентябрь, *
г. Махачкала*
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
132.
|
Районный праздник «Дагестан – край самобытной культуры», посвященный Дню дагестанской культуры и языков
|
14 сентября,
|
Администрация
МР «Кайтагский район,
тел.: +7(87238) 47-3-70
|
133.
|
VIII Международный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары»
|
14-15 сентября,
г.г. Махачкала, Дербент, Избербаш, Буйнакск, Хасавюрт
|
Министерство культуры РД, ГБУ «Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова»,
тел.: (8722) 67-36-16
|
134.
|
День единства народов Дагестана
|
15 сентября,
на территории всех муниципальных образований Республики Дагестан)
|
Органы исполнительной власти РД, муниципальные образования РД
|
135.
|
Юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию с. Хебда
|
Сентябрь, *
с. Хебда
|
Администрация МО «Шамильский район», тел.: +7(963) 406-01-66
|
136.
|
Республиканский турнир по мини-футболу, посвященный памяти Героя России
М. Нурбагандова
|
15-20 сентября,
с. Сергокала.
МКОУ «Сергокалинская СОШ №2»
|
Администрация
МР «Сергокалинский район»
тел.: +7(87230) 2 -33-40; 2-32-47
|
137.
|
Северо-Кавказский открытый чемпионат по помотоциклетному спорту Эндуро
|
17 сентября,
с. Усиша
|
Администрация
МР «Акушинский район»
тел.: +7 (928) 062-96-36
|
138.
|
Ежегодный фестиваль «Каспийская рыба»
|
19 сентября,
г. Махачкала,
парк у оз. Ак-Гель
|
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 68-08-76,
+7 (909) 482-49-17
|
139.
|
Форум молодых соотечественников
|
Сентябрь, *
г. Махачкала*
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
140.
|
Фестиваль-выставка народных художественных промыслов
|
Сентябрь, *
с. Кубачи
|
Администрация
МО «Дахадаевский район»,
тел.: +7 (918) 848-36-39
|
141.
|
Фестиваль национальных культур, посвященный Дню единства народов Дагестана
|
13-14 сентября,
Хасавюртовский район,
Центр культуры
|
Администрация МО «Хасавюртовский район»,
тел.: +7 (928) 520-20-06
|
142.
|
Республиканский фестиваль национальной песни «Напевы Курахских гор»
|
25 сентябрь,
с.Курах
|
Администрация
МР «Курахский район»,
тел.:+7 (262)24-1-36, 22-0-72, 22-1-44
|
143.
|
Празднование 285-й годовщины со Дня основания г. Кизляра
|
26 сентября,
г. Кизляр,
Центральная площадь,
ул. Советская
|
Администрация городского
округа «город Кизляр»,
тел.: +7 (87239) 2-07-87
|
144.
|
Фестиваль рыболовного туризма
«Рыбалка в Дагестане»
|
Сентябрь, *
Аграханский залив
|
Администрация
МР «Бабаюртовский район»,
тел.: +7 (920) 205-59-99
|
145.
|
Молодежные мероприятия в рамках Дня города Махачкалы
|
Сентябрь, *
г. Махачкала
|
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы
тел: +7 (8722) 61-00-95
|
146.
|
Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
|
Сентябрь, *
г. Махачкала, *
г. Каспийск*
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-15-71
|
147.
|
VI Международный фестиваль русских театров Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья
|
Октябрь, *
ГБУ «Государственный республиканский Русский драматический театр
им. М. Горького»
|
Министерство культуры РД, ГБУ «Государственный республиканский Русский драматический театр
им. М. Горького»,
тел.: +7(8722) 67-51-53
|
148.
|
Всероссийский турнир по вольной борьбе класса «А» на призы Х.И. Шихсаидова
|
Октябрь, *
с. Буглен
«Дворец спорта»
|
Администрация
МР «Буйнакский район»,
тел.: +7 (87237) 2-93-93
|
149.
|
Научно-практическая конференция в рамках выездного пленума (научное общество гастроэнтерологов России): «От воспаления к дисфункции»
|
10 октября, *
г. Махачкала
|
Министерство здравоохранения Республики Дагестан,
тел.: +7 (988) 292-35-05
|
150.
|
Выставка декоративно-прикладного искусства «Мой Дагестан»
|
Октябрь*,
г. Махачкала*
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, ГБУ РД «Дом дружбы», тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
151.
|
Республиканский фестиваль «Аварское койсу – река дружбы»
|
Сентябрь*,
с. Хебда
|
Администрация
МО «Шамильский район»,
тел.: +7(963) 406-01-66
|
152.
|
50 открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти видного общественно – политического деятеля РД
С.Х. Асиятилова
|
Октябрь, *
с. Хебда
|
Администрация
МО «Шамильский район»,
тел.: +7(963) 406-01-66
|
153.
|
Всероссийский фестиваль спортивного туризма «Приключенческие гонки 2020»
|
Октябрь, *
Буйнакский район,
Казбековский район, Гумбетовский район
|
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 55-44-36
|
154.
|
II Всероссийская научно-практическая конференция «Русский язык – гарант мира и согласия в полиэтническом региона»
|
Октябрь, *
г. Махачкала*
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
155.
|
Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Гаджиева Сайгида – заслуженного тренера СССР и РФ, Алиева Магомедсаида – заслуженного тренера БССР, мастера спорта СССР – Умалатова Магомеда
|
Октябрь, *
с. Мюрего,
Дворец спорта
|
Администрация
МР «Сергокалинский район»,
тел.: +7(87230) 2 -33-40; 2-32-47
|
156.
|
Молодежный спортивный фестиваль «Сабля Шамиля»
|
Дата проведения уточняется *
г. Махачкала*
|
Администрация внутригородского района «Ленинский района»
г. Махачкала,
тел.: +7 (8722) 62-60-04
|
157.
|
День города Дагестанские Огни
|
Октябрь, *
г. Дагестанские Огни
|
Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»,
тел.: +7(87275) 5-31-13
|
158.
|
Выставка национальных ковров
|
21 октября,
с. Касумкент
|
Администрация
МР «Сулейман-Стальский район»
тел.: +7(87236) 3-44-11
|
159.
|
Диктант на языках народов Дагестана в рамках празднования Дня дагестанской культуры и языков
|
21 октября,
г. Махачкала*
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
160.
|
Республиканский фестиваль национального танца «Серпантин дружбы»
|
22 октября,
с. Зубутли-Миатли,
Дом культуры
|
Администрация
МР «Кизилюртовский район»,
тел.: +7 (928) 516-54-17
|
161.
|
«Звучи мой пандур» к юбилею Махмуда из Кахабросо
|
25 октября,
п. Шамилькала
|
Администрация
МО «Унцукульский район»,
тел.:+7 (8722) 55-62-79
|
162.
|
Фестиваль «Граната и Айвы»
|
Октябрь, *
г. Дербент
|
Администрация городского округа «город Дербент»,
тел.: +7(928) 560-88-80
|
163.
|
Аварский фольклорный обрядовый праздник «Бертин»
|
29-31 октября,
с. Тукита, с. Теречное,
с. Ичичали-ЦТКНР
|
Администрация
МО «Хасавюртовский район»,
тел.: +7(928) 520-20-06
|
164.
|
«Хъухъари» - традиция сушки мяса и изготовления хунзахской домашней колбасы
|
Октябрь-ноябрь, *
с. Хунзах
|
Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,
тел.: +7 (989) 879-10-15
|
165.
|
Республиканский праздник народного творчества «Вместе – мы Россия!», посвященный Дню народного единства
|
4 ноября, *
г. Махачкала
|
Министерство культуры РД ГБУК «Республиканский дом народного творчества»,
тел.: +7(8722) 62-39-68
|
166.
|
Республиканский фестиваль народного творчества «Самурская осень»
|
5 ноябрь, *
с. Магарамкент,
ЦТНКР
|
Администрация
МР «Магарамкентский район»
тел.: +7 (8235) 55-18-00
|
167.
|
Всероссийский турнир по тхэквондо «Чемпион»
|
Ноябрь*,
г. Махачкала*
|
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы
тел: +7 (8722) 61-00-95
|
168.
|
Мероприятия, посвященные Международному дню слепых, в учреждениях социального обслуживания населения
|
13 ноября, *
учреждения социального обслуживания населения Минтруда РД
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-24-33,
+7 (8722) 64-18-62,
+7 (8722) 64-15-18
|
169.
|
Республиканского фестиваля русской и дагестанской сказки в рамках Всемирного дня ребенка
|
Ноябрь, *
г. Махачкала*
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
170.
|
Турнир по вольной борьбе на призы Заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр Мурада Гайдарова
|
Ноябрь,
г. Махачкала*
|
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы,
тел: +7 (8722) 61-00-95
|
171.
|
Республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти выдающегося полководца и государственного деятеля Шейха Султана-Мута
|
Ноябрь-декабрь, *
с. Бабаюрт
|
Администрация
МР «Бабаюртовский район»,
тел.: +7 (920) 205-59-99
|
172.
|
Ярмарка, приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства
|
Ноябрь, *
г.Махачкала,
ул. Пушкина
|
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республика Дагестан, тел.: +7 (8722)51-11-71
|
173.
|
Турнир по вольной борьбе на призы Заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр 2004 г. Магомеда Ибрагимова
|
Ноябрь, *
г. Махачкала
|
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы,
тел: +7 (8722) 61-00-95
|
174.
|
Выставка кайтагской вышивки
|
Ноябрь, *
г. Махачкала,
пр. И Шамиля, 42
|
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 55-44-64
|
175.
|
V Республиканский этнофестиваль студентов иностранцев, обучающихся в высших учебных заведениях Республики Дагестан
|
Ноябрь, *
г. Махачкала*
|
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 68-17-00
|
176.
|
Открытые соревнования по технике пешеходного туризма Республики Дагестан
|
Ноябрь, *
ГБУ ДО РД «МАН РД»,
г. Махачкала
|
Министерство образованию и науки Республики Дагестана, МЧС России по РД, Минтуризма РД,
тел.: +7(989) 444-26-50
|
177.
|
«Хасил ч1ей» - традиционные обряды в ночь наступления зимы
|
21-22 декабря, *
с. Хунзах
|
Администрация МР «Хунзахский район», Дом поэзии с. Цада,
тел.: +7 (988) 643-55-17
|
178.
|
Мероприятия, посвященные Дню Матери
|
25 ноября, *
учреждения социального обслуживания населения Минтруда РД
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-18-62,
+7 (8722) 64-15-18
|
179.
|
Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов
|
3 декабря, *
учреждения социального обслуживания населения Минтруда РД
|
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
тел.: +7 (8722) 64-24-33,
+7 (8722) 64-18-62,
+7 (8722) 64-15-18
|
180.
|
Ярмарка-выставка «Золотая осень»
|
Декабрь, *
г.Махачкала,
ул. Пушкина
|
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республика Дагестан, тел.: +7 (8722)51-11-71
|
181.
|
Ежегодная благотворительная акция для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Новогодний подарок-каждому ребенку»
|
Декабрь, *
в к/т «Россия»,
г. Махачкала
|
Администрация
внутригородского района
«Ленинский района» г. Махачкалы, тел.: +7 (8722) 62-60-04
|
182.
|
Организация и проведение туристических экскурсий по достопримечательностям района
|
В течение года*
МР «Карабудахкентский район»
|
Администрация
МР «Карабудахкентский район», тел.: +7 (232) 2-23-00
Последнее от Габи
- Абдулманап Нурмагомедов подключён к аппарату ИВЛ
- «Я призываю всех жителей Дагестана прислушаться к словам главы государства»
- Имам Ногайского района прокомментировал обращение Путина к дагестанцам
- Опубликованы методические рекомендации Минпромторга России в случаях введения режима обязательного использования средств индивидуальной защиты
- COVID-19 в Цунтинском районе: в больнице 60 свободных коек, медикаментов хватает