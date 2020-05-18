«Я призываю всех жителей Дагестана прислушаться к словам главы государства»

— Мы, совет имамов Ногайского района, с первых дней возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции десятки раз обратились к населению о соблюдении режима самоизоляции, провели разъяснения о том, что появилась необходимость приостановить посещение мечетей во время эпидемии коронавируса, чтобы верующие молились дома. Не посещали места массового скопления людей, в том числе похороны, поминки и кладбища.

Я понимаю, что мусульманам необычно проводить богослужения дома в месяц Рамадан, особенно таравих-молитвы, но это вынужденные меры, исходя из сегодняшней обстановки, дабы не подвергать здоровье опасности.

Мы должны с терпением переносить испытания, которые ниспосылает Всевышний и прислушаться к рекомендациям компетентных лиц. Тем более, что сегодня сам Президент России Владимир Путин обратился с просьбой к мусульманам. Его обращение говорит о том, что Владимир Владимирович беспокоится о нашем здоровье. Я призываю всех жителей Дагестана, и нашего Ногайского района прислушаться к словам главы государства, — сказал имам Ногайского района Мухаммад Атангулов.