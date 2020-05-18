В Кизляре пробурят шесть новых артезианских скважин

К бурению новых артезианских скважин приступили в 7 км от Кизляра. Объекты входят в пусковой комплекс нового водозабора.

Специализированная подрядная организация ООО «Стройтехнолог» уже приступила к бурению двух глубинных артскважин. Помимо этого, завершается строительства второго накопителя на 2 тыс.кубов. Сам пусковой комплекс нового водозабора состоит из накопителя воды на 2 тысячи кубометров, насосной станции, где установлены 3 мощных насоса, автономной трансформаторной станции.

Напомним, что в рамках улучшения водоснабжения в конце минувшего года были введены в эксплуатацию два новых накопителя по 1,5 тыс. кубов. Работы по их строительству в рамках проекта «Мой Дагестан-моя вода» были проведены в рекордно короткие сроки. Старый резервуар на 5 тысяч кубометров, расположенный рядом, был построен почти полвека назад.

Стоит отметить, что по объекту водозаборные сооружения (вторая очередь) запланировано бурение 10 артскважин, строительство накопителя на 2 тысячи кубометров и обустройство территории с возведением диспетчерской и других необходимых помещений. На реализацию программы направят порядка 170 млн.рублей.

Планируется, что в 2021 году подача воды будет осуществляться круглосуточно.