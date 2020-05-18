В борьбу с COVID-19 включились представители ОМП РД

В борьбу с коронавирусной инфекцией в Дагестане включились представители Открытого молодежного правительства при Минмолодежи РД.

Так, председатель комитета МЧС ОМП Магомед Баширов работает в «красной зоне» реанимационного отделения Республиканской инфекционной больницы.

«Когда эпидемия набирала обороты я начал понимать, что она непременно коснется и нас. Всем известно, что в группе риска для тяжелого течения этого вируса находятся люди в возрасте и с хроническими заболеваниями. Следовательно, молодежи нельзя оставаться в стороне и сидеть сложа руки», – объясняет Магомед Баширов свое решение пойти работать в больницу.

Председатель комитета информатизации Айша Максудова также работает в «красной зоне» Республиканской инфекционной больницы.

«Невозможно прятаться дома, когда я могу помочь. Когда не хватает медицинского персонала, когда доктора и медсестры лежат в палатах, кто будет лечить их? Тут на помощь должны прийти студенты-медики», – ответила Айша на вопрос, почему она решилась пойти помогать врачам.

Максудова рассказывает, что в ее задачи входит установка капельниц, ввод инъекций, наблюдение за динамикой состояния пациента, измерение температуры, сатурации, пульса и артериального давления.

В красной зоне работает и председатель Открытого молодежного правительства Магомед Магомедалиев. Он отмечает, что в ухудшении ситуации во многом виноваты люди, которые не понимают степень опасности COVID-19.



«Дагестанцы не осознают всю серьезность ситуации, как и не чувствуют вину и ответственность за происходящее. Тем временем врачи и медицинский персонал круглые сутки дежурят в отделениях и борются за жизни пациентов. Я вижу, как мои будущие коллеги без сна и отдыха в прямом смысле слова пашут, не видя родных, близких и своих детей неделями», – отмечает Магомедалиев.

По словам председателя ОМП РД, все отделения инфекционной больницы переоборудованы под пациентов с COVID-19. И большинство поступает с поражением легких. Среди осложнений лидирует вирусная пневмония.

«Если не боитесь за себя, поберегите здоровье своих родителей и близких. Никто не может быть застрахован выходя из дома без крайней необходимости. Соблюдайте элементарные правила защиты и гигиены», – обращается Магомедалиев к молодежи Дагестана.