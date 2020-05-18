Медики Гумбетовского района спасают жизни людей

Среди тех, кто работает на «красной зоне», подвергая риску свое здоровье ради спасения больных, и врачи, и медсестры, и младший медицинский персонал. В «красной зоне» в Гумбетовском районе трудятся: врач-инфекционист ЦРБ Магомедова Нупайсат Магомедовна, терапевт ЦРБ Расулов Камиль Ахмедович, главврач Игалинской участковой больницы Магомедов Омар Алибегович, терапевт ЦРБ Магомедов Хизри Зубаирович, врач общей практики Чиркатинской участковой больницы Магомедбакирова Эльмира Гаджиевна, районный врач-педиатр Джанакаева Марям Зайрбеговна, акушер-гинеколог ЦРБ Нурмагомедова Хайрулбаригат Магомедовна, терапевт Ново-Аргванинской участковой больницы Улубиева Айна Магомедовна. Также за пределами родного района немало гумбетовцев вносят свой вклад в борьбу с COVID-19.

Отметим, что на территории Гумбетовского района функционирует 26 учреждений здравоохранения, в том числе ЦРБ, 4 участковые больницы, 17 фельдшерских пунктов, 4 фельдшерско-акушерских пункта. Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов уделяет пристальное внимание вопросам здравоохранения, содействует решению важных проблем, возникающих в этой сфере, сотрудничает с Минздравом РД и другими профильными ведомствами.

По инициативе главы района выпускники школ поступают на целевые места в медицинских вузах для решения вопроса дефицита специалистов. В районе успешно реализуется федеральная программа «Земский доктор» и другие проекты. После обращения главы района Хаджимурада Магомедова в адрес меценатов с просьбой помочь в борьбе с COVID-19 десятки гумбетовцев оказали помощь медикам. На средства благотворителей были куплены препараты, СИЗ и другой медицинский инвентарь.

И. о. главврача Гумбетовской ЦРБ Муртуз Нажмутдинов держит работу муниципальной больницы, участковых больниц и ФАПов района под постоянным контролем, совершает инспекционные обходы, обеспечивает учреждения здравоохранения медикаментами и СИЗ. Медучреждениям Гумбета оказывают помощь администрация района, Совет имамов, представители Муфтията РД, благотворительный фонд «Инсан», волонтеры, все неравнодушные люди.

В 2019 году в ЦРБ Гумбетовского района поступила новая машина неотложной помощи. В мае 2020 года парк автотранспорта районной больницы пополнился еще одной единицей техники. Также в 2019 году в районной поликлинике установлен новый цифровой флюорограф стоимостью 6 млн рублей.