Сейчас в больнице 60 свободных коек. Врачей и медсестер для работы с пациентами хватает. Три медработника заболели, но после лечения и двухнедельного карантина они вернулись на работу. Ситуация стабильная. Об этом «Молодежке» рассказал главный врач Цунтинской ЦРБ Газимагомед Магомедов.
По его словам, в медучреждении создан достаточный запас медикаментов.
Местные жители уже начали соблюдать режим самоизоляции, хотя и не все. «Вначале многие из них не признавали коронавирус. Несмотря на то, что информировали население, в том числе через социальные сети. Бесполезно было, но сейчас большинство поняли насколько это опасный вирус», – рассказал Газимагомед Магомедов.