ЗАМАНА - COVID-19 в Цунтинском районе: в больнице 60 свободных коек, медикаментов хватает

COVID-19 в Цунтинском районе: в больнице 60 свободных коек, медикаментов хватает

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18 мая, 2020. Понедельник 15:25
COVID-19 в Цунтинском районе: в больнице 60 свободных коек, медикаментов хватает

В Цунтинской центральной районной больнице (ЦРБ) лежат 24 человека с внебольничной пневмонией, подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в муниципалитет нет.

COVID-19 в Цунтинском районе: в больнице 60 свободных коек, медикаментов хватает
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Сейчас в больнице 60 свободных коек. Врачей и медсестер для работы с пациентами хватает. Три медработника заболели, но после лечения и двухнедельного карантина они вернулись на работу. Ситуация стабильная. Об этом «Молодежке» рассказал главный врач Цунтинской ЦРБ Газимагомед Магомедов.

По его словам, в медучреждении создан достаточный запас медикаментов.

Местные жители уже начали соблюдать режим самоизоляции, хотя и не все. «Вначале многие из них не признавали коронавирус. Несмотря на то, что информировали население, в том числе через социальные сети. Бесполезно было, но сейчас большинство поняли насколько это опасный вирус», – рассказал Газимагомед Магомедов.

 

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