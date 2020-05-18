ЗАМАНА - В Пенсионном фонде Дагестана опровергли информацию об очередях в их офисах

В Пенсионном фонде Дагестана опровергли информацию об очередях в их офисах

Автор
18 мая, 2020. Понедельник 13:36
В Пенсионном фонде Дагестана опровергли информацию об очередях в их офисах

Информация, размещенная на одном из кавказских telegram-каналов о якобы имеющихся очередях возле офисов Пенсионного фонда РФ по Дагестану, когда люди хотят оформить  выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет, опровергли в региональном отделении Пенсионного фонда России.

В Пенсионном фонде Дагестана опровергли информацию об очередях в их офисах
Информация

По словам источника, никаких очередей не было и нет. Процесс оформления документов идет спокойно. 

"На следующий день после подписания президентом России Указа к офисам фонда приходили люди, по пять-шесть человек. Те, кто был принципиально настроен, написали заявление, но ажиотажа у нас нет. Мы провели большую информационную работу в социальных сетях и через республиканские СМИ, объяснили, что заявление можно подавать дистанционно», — отметили в фонде.
" У нас прием граждан идет только по предварительной записи. Однако несмотря на это при необходимости сотрудники даже выносят заявления для заполнения людям на улицу, впоследствии специалисты фонда вручную вносят эти данные в систему",'- подчеркнул собеседник.
Напомним, что получить услугу «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет» можно через портал госуслуг, на котором на главной странице размещен баннер со ссылкой на электронное заявление «Как получить 10 000 рублей на ребенка с 3 до 16 лет». Данные на родителя заполняются автоматически, на ребенка нужно заполнить сведения из свидетельства о рождении и СНИЛС. А также при заполнении заявления указать реквизиты для перечисления оплаты.
На главной странице сайта Пенсионного фонда Российской Федерации также размещено объявление «В соответствии с указом президента семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Средства предоставляются начиная с 1 июня на каждого ребенка. Обратиться за выплатой можно через портал госуслуг».

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top