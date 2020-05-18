Информация, размещенная на одном из кавказских telegram-каналов о якобы имеющихся очередях возле офисов Пенсионного фонда РФ по Дагестану, когда люди хотят оформить выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет, опровергли в региональном отделении Пенсионного фонда России.

По словам источника, никаких очередей не было и нет. Процесс оформления документов идет спокойно.

"На следующий день после подписания президентом России Указа к офисам фонда приходили люди, по пять-шесть человек. Те, кто был принципиально настроен, написали заявление, но ажиотажа у нас нет. Мы провели большую информационную работу в социальных сетях и через республиканские СМИ, объяснили, что заявление можно подавать дистанционно», — отметили в фонде.

" У нас прием граждан идет только по предварительной записи. Однако несмотря на это при необходимости сотрудники даже выносят заявления для заполнения людям на улицу, впоследствии специалисты фонда вручную вносят эти данные в систему",'- подчеркнул собеседник.

Напомним, что получить услугу «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет» можно через портал госуслуг, на котором на главной странице размещен баннер со ссылкой на электронное заявление «Как получить 10 000 рублей на ребенка с 3 до 16 лет». Данные на родителя заполняются автоматически, на ребенка нужно заполнить сведения из свидетельства о рождении и СНИЛС. А также при заполнении заявления указать реквизиты для перечисления оплаты.

На главной странице сайта Пенсионного фонда Российской Федерации также размещено объявление «В соответствии с указом президента семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Средства предоставляются начиная с 1 июня на каждого ребенка. Обратиться за выплатой можно через портал госуслуг».