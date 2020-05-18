ЗАМАНА - Федеральное СМИ сообщило о мусорной катастрофе в Дагестане

Федеральное СМИ сообщило о мусорной катастрофе в Дагестане

Автор
18 мая, 2020. Понедельник 02:31
Федеральное СМИ сообщило о мусорной катастрофе в Дагестане

В Дагестане ищут способы предотвратить техногенную катастрофу, которая может произойти в республике. В частности, на Гоцатлинской ГЭС, из-за больших объемов мусора она может приостановить работу.

Федеральное СМИ сообщило о мусорной катастрофе в Дагестане
Информация

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, огромные массы бытового мусора из пластиковых и стеклянных бутылок, полиэтиленовых пакетов, бревен и даже тяжелой бытовой техники плывут к плотине Гоцатлинской гидроэлектростанции. В настоящее время мусор задерживают специально созданные искусственные преграды.

По словам начальника Гоцатлинской ГЭС Расула Алиева мусор приведет к повреждению гидроагрегатов и стенок водоводов, а попадание мусора в турбину приведет к полной остановке работы гидроэлекростанции.

Комментируя сложившуюся ситуацию, первый замглавы Минприроды Дагестана Заур Римиханов отметил, что муниципалитеты, через которые проходит Аварское Койсу, должны решить мусорную проблему на своих территориях, построив контейнерные площадки и очистив несанкционированные свалки.

В настоящее время многие сельчане выбрасывают свой мусор в ущелья и реки.

Эксперт Алимурад Гаджиев предупреждает, что в случае непринятия срочных мер эта ситуация может закончиться техногенной катастрофой: «Внизу – плотина, водохранилище, если там прорвет и эта волна пойдет туда, вызовет цепную реакцию, это приведет к катастрофическим последствиям», – пояснил телеканалу Алимурад Гаджиев.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top