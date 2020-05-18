Федеральное СМИ сообщило о мусорной катастрофе в Дагестане

В Дагестане ищут способы предотвратить техногенную катастрофу, которая может произойти в республике. В частности, на Гоцатлинской ГЭС, из-за больших объемов мусора она может приостановить работу.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, огромные массы бытового мусора из пластиковых и стеклянных бутылок, полиэтиленовых пакетов, бревен и даже тяжелой бытовой техники плывут к плотине Гоцатлинской гидроэлектростанции. В настоящее время мусор задерживают специально созданные искусственные преграды.

По словам начальника Гоцатлинской ГЭС Расула Алиева мусор приведет к повреждению гидроагрегатов и стенок водоводов, а попадание мусора в турбину приведет к полной остановке работы гидроэлекростанции.

Комментируя сложившуюся ситуацию, первый замглавы Минприроды Дагестана Заур Римиханов отметил, что муниципалитеты, через которые проходит Аварское Койсу, должны решить мусорную проблему на своих территориях, построив контейнерные площадки и очистив несанкционированные свалки.

В настоящее время многие сельчане выбрасывают свой мусор в ущелья и реки.

Эксперт Алимурад Гаджиев предупреждает, что в случае непринятия срочных мер эта ситуация может закончиться техногенной катастрофой: «Внизу – плотина, водохранилище, если там прорвет и эта волна пойдет туда, вызовет цепную реакцию, это приведет к катастрофическим последствиям», – пояснил телеканалу Алимурад Гаджиев.