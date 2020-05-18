Продовольственные рынки Хасавюрта будут закрыты

Власти Хасавюрта приняли решение ограничить работу рынков с 20 мая до окончания мусульманского праздника Ураза-байрам.

В сообщении говорится, что «Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с 20 мая по 24 мая будет временно приостановлена работа крупных продовольственных рынков и оптовых торговых баз».

Накануне великого мусульманского праздника и праздничные дни в Хасавюрте намерены ужесточить въездной режим на контрольно-пропускных пунктах города.

В сообщении говорится, что «Проезд частного транспорта в город и внутри него категорически запрещен. Беспрепятственный проезд обеспечен только транспорту экстренных служб, служб жизнеобеспечения, органов государственной власти и местного самоуправления».

Власти города просят население с пониманием отнестись к принимаемым мерам, так как они направлены на предотвращение распространения коронавируса.