ЗАМАНА - Продовольственные рынки Хасавюрта будут закрыты

Продовольственные рынки Хасавюрта будут закрыты

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18 мая, 2020. Понедельник 02:26
Продовольственные рынки Хасавюрта будут закрыты

Власти Хасавюрта приняли решение ограничить работу рынков с 20 мая до окончания мусульманского праздника Ураза-байрам. 

Продовольственные рынки Хасавюрта будут закрыты
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В сообщении говорится, что «Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с 20 мая по 24 мая будет временно приостановлена работа крупных продовольственных рынков и оптовых торговых баз».

Накануне великого мусульманского праздника и праздничные дни в Хасавюрте намерены ужесточить въездной режим на контрольно-пропускных пунктах города.

В сообщении говорится, что «Проезд частного транспорта в город и внутри него категорически запрещен. Беспрепятственный проезд обеспечен только транспорту экстренных служб, служб жизнеобеспечения, органов государственной власти и местного самоуправления».

Власти города просят население с пониманием отнестись к принимаемым мерам, так как они направлены на предотвращение распространения коронавируса.

 

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