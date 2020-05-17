Почти все отделения больницы перепрофилированы под больных с вирусной пневмонией. «Я не смогла остаться в стороне видя, как много пациентов в больницах. Я всего лишь выполняю свой профессиональный и человеческий долг»- отметила Айшат Аминова.
Комментарий от врача
- Автор Мадина
- 17 мая, 2020. Воскресенье 14:02
Медицинские работники – наши герои, и это сейчас очевидно как никогда. В больницах выросла нагрузка, многие врачи переориентировались, чтобы лечить коронавирусных больных. Аминова Айшат родом из селения Цовкра- 1, работает в Каспийске в центральной больнице врачом- неврологом.
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