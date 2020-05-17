Обстановка по коронавирусу в Рутульском районе на 17 мая

На 17 мая 2020 г. в районе 6 смертных случаев — с 4 по 17 мая, 4 человек — в возрасте выше 70 лет и 2 человека — в возрасте до 40 лет.

Направлены 27 анализов на COVID-19, из них у 15 пациентов положительные результаты теста на COVID-19. Выявлены 68 случая пневмонии. Из них 21 человек выздоровело, 6 человек умерли, 30 человек лечатся в ГБУ «Рутульская ЦРБ», 11 человек лечатся в домашних условиях (болезнь протекает бессимптомно). Количество тяжело больных 3 человека. Количество систем искусственной вентиляции легких в Рутульской ЦРБ — 2. Количество находящихся в резерве защитных медицинских костюмов в Рутульской ЦРБ — 150. В ГБУ «Рутульская ЦРБ» пациенты поступили из четырех населенных пунктов района: 1 – из с. Аракул, 6 – из с. Ихрек, 3 – из с. Хлют, 1 – с. Киче, остальные жители с. Рутул. Круг контактировавших с больными COVID-19 и внебольничной пневмонией установлен — это 168 человека, все они получили постановления Роспотребнадзора, находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.

Всего по району 188 человек получили постановления Роспотребнадзора о самоизоляции, из них 20 повторно – это те, которые выписались из ЦРБ.

На 17 мая 354 человека сделали рентген легких. Прибывших из других районов РД и регионов страны 976 чел., все они находятся или находились на самоизоляции под наблюдением.