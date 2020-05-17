ЗАМАНА - Медик из Новолакского района работает в Москве с коронавирусными пациентами

Медик из Новолакского района работает в Москве с коронавирусными пациентами

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17 мая, 2020. Воскресенье 13:59
Медик из Новолакского района работает в Москве с коронавирусными пациентами

Проживающий в Москве молодой дагестанский медик из Новолакского района Абдулбарин Магомедов, принял твёрдое решение оказывать помощь врачам в лечении больных коронавирусом в столице России с того самого момента, как  ухудшилась эпидобстановка в нашей стране. Информация об этом имеется на сайте «Мирмол».

Медик из Новолакского района работает в Москве с коронавирусными пациентами
Информация

Абдулбарин Магомедов работает врачом-стажером в московской Университетской клинической больнице № 4. По его словам, медицинское учреждение переполнено болеющими «одних выписывают, поступают другие».

Однако он подчёркивает, что «В целом терпимо. Правда, защитные костюмы очень мешают, но без них никак! Лечение проводим симптоматически с применением противовирусных препаратов. Работаем бригадами и посменно. Родных видим редко, и то после смены, по видеосвязи. Нам, врачам, отступать нельзя, лечить будет некому».

Немного биографии: Абдулбарин Магомедов родился 23 января 1997 года в селе Новолакское Новолакского района. Его семья переехала в Москву пару лет назад.

Окончив школу, Магомедов поступил в МГМСУ имени А.И.Евдокимова в Москве. После перевелся в ординатуру по специальности «Челюстно-лицевая хирургия» в ФГАОУ ВО Первый МГУ имени И.М.Сеченова Минздрава РФ.

 

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