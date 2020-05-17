Обращение председателя Совета женщин Администрации МР «Кайтагский район» Айшат Абдуразизовой

Неутешительное положение и у нас в районе. Чтобы снизить темпы роста смертоносного заболевания мы, жители Кайтагского района, не должны нарушать режим самоизоляции. Это не время, когда можно сетовать на «авось» и на молодость. Не радует, когда встречаешь на улице молодых людей без масок, которые недооценивают массовость заболеваний и продолжают вести себя беспечно.

Уважаемые кайтагцы! Мы все должны понять, что опасность рядом с каждым из нас и пришло время понять это! От всех нас, особенно от тех, кто считает, что их это не коснётся, зависит продолжительность режима самоизоляции. Мы все хотим, наконец-то, жить по-прежнему, без масок и страха заразиться коронавирусом. Так, давайте проявлять благоразумие, волю и мудрость. Это в наших силах!

Огромную благодарность хочется выразить главе района Алиму Темирбулатову за то, что он делает всё возможное для недопущения массового распространения короновируса у нас в муниципалитете и медработникам Кайтагского района, которые, не жалея своих сил, стараются оказывать медицинскую помощь заболевшим.

Дорогие кайтагцы! В этот священный месяц Рамадан, особо хочется обратиться к вам с просьбой: оказать помощь малоимущим, ведь каждый из нас знает тех, кто в этом нуждается. Женсовет нашего района оказывал и оказывает и материальную, и продуктовую помощь малоимущим семьям.

Всех поздравляю с Днём семей! Желаю, прежде всего, здоровья, радости, счастья и благополучия! Берегите себя и своих близких!