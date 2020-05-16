Эту информацию прокомментировали в Министерстве природных ресурсов и экологии РД.

По словам первого заместителя министра Заура Ремиханова, сейчас в ведомстве работают над тем, чтобы выявить источник загрязнения.

«Река Аварская Койсу, питающая Гоцатлинское водохранилище, проходит через четыре района – Хунзахский, Тляратинский, Гунибский и Шамильский. Утверждать, на территории какого именно муниципалитета произошло загрязнение, мы пока не можем. Министерство направило туда инспекторов для выявления фактов несанкционированных свалок вблизи водоохранных зон. После того, как такие факты будут установлены, вынесем предписание в адрес муниципального образования о ликвидации свалок. Также после ослабления ограничительных мер при первой возможности мы планируем провести совместно с муниципалитетами субботник по очищению водоохранных зон от мусора».

По мнению замминистра, причин возникновения подобных ситуаций несколько.

«Это может быть отсутствие или недостаток контейнерных площадок для сбора мусора. Другая причина – некоторые граждане не заключают контракт с региональными операторами на вывоз строительного мусора и других твердых бытовых отходов, а сбрасывают его куда попало. Свой вклад вносят и отдыхающие, которые устраивают пикники вблизи водоохранных зон, а отходы выбрасывают в водные объекты. Считаем, что это упущение муниципалитетов. На местах должен осуществляться контроль за выбросом ТКО, для этого существуют специальные административные комиссии. Есть здесь и наша недоработка. В прошлом году под руководством руководителя ведомства Набиюлы Карачаева на Гоцатлинском водохранилище прошел масштабный субботник по его очистке. Но такая проблема возникает ежегодно».