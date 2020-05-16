ЗАМАНА - Магомед Гусейханов: «На мой взгляд очень большое значение имеет то, о чем говорил глава нашей республики В.А. Васильев в своем недавнем телеинтервью

Магомед Гусейханов: «На мой взгляд очень большое значение имеет то, о чем говорил глава нашей республики В.А. Васильев в своем недавнем телеинтервью

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16 мая, 2020. Суббота 17:45
Магомед Гусейханов: «На мой взгляд очень большое значение имеет то, о чем говорил глава нашей республики В.А. Васильев в своем недавнем телеинтервью

Руководитель Дагестанского Регионального отделения «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов: «На мой взгляд очень большое значение имеет то, о чем говорил глава нашей республики В.А. Васильев в своем недавнем телеинтервью в плане нравственных уроков происходящих сегодня событий.

Магомед Гусейханов: «На мой взгляд очень большое значение имеет то, о чем говорил глава нашей республики В.А. Васильев в своем недавнем телеинтервью
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Пандемия рано или поздно, конечно же, закончится. И очень важно будет какие выводы мы сделаем из всего произошедшего.

Полностью согласен с руководителем республики в его мыслях о том, что «мы должны сейчас понять: если в нашем обществе будет такое уважительное отношение к врачам, педагогам, полицейским, оно будет готово к любым вызовам.

Не сразу. Но по мере того, как лучшие мальчики и девочки наших семей придут в эти отрасли, получат достойное, современное образование, пройдут все процедуры и станут выдающимися, замечательными врачами, специалистами своего дела. Это большая задача. В этом смысл жизни в моем понимании».

Я думаю очень многое переменится и в сфере медицинского образования, начиная с колледжей, а может даже еще и со школы, и в других направлениях. И самое главное, на мой взгляд – важно, чтобы в будущем не был утрачен присутствующей сейчас в нашей жизни дух уважения и преклонения перед людьми в белых халатах.

А для этого, как сказал наш руководитель региона, нужно и достойное образование и последующая достойная работа специалистов».

 

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