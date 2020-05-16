"С огромным удовлетворением воспринял информацию о том, что готовится специальная награда Республики Дагестан для наших врачей, тех, кто все эти долгие недели и месяцы борьбы с коронавирусной пневмонией, не щадя собственной жизни спасал дагестанцев. Соглашусь с Главой Республики В.А. Васильевым в том, что мы можем «таким образом выразить искреннюю благодарность всех дагестанцев к благородным, честным, профессиональным медработникам. Будь то врачи именитые, опытные медсестры или санитарки, которые оказываются рядом с человеком, когда, кроме смерти, которая ходит рядом, никого больше нет». Хотел бы от имени всех ополченцев нашей республики пожелать крепкого здоровья нашим медикам, нашим «ангелам в белых халатах». Пусть как можно скорее отступит эта беда и вы вернетесь к своим семьям, к вашим родным и близким", — сказал Абилаев .