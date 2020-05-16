Ильман Алипулатов прокомментировал интервью с Главой Дагестана

Сопредседатель регионального Штаба Общероссийского народного фронта в РД, член Общественной палаты Дагестана, председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения республики Ильман Алипулатов прокомментировал интервью с Главой Дагестана Владимиром Васильевым на телеканале ГТРК «Дагестан».

– Интервью Главы РД Владимира Васильева ГТРК «Дагестан» вызвало большой интерес у всех наших соотечественников и широко обсуждается в самых разных кругах.

Все эти дни я получаю отклики от коллег, друзей, представителей органов власти, общественных организации, медицинских работников, рядовых дагестанцев. Подавляющее большинство экспертов отмечают актуальность темы и самокритичность руководителя региона в оценке ситуации с распространении коронавируса, организации работы лечебных учреждений в этой сложный период. Дагестанцы получили большой объём оперативной информации о мерах принимаемых органами власти в эти майские дни, был дан анализ сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, озвучены пути выхода и государственной поддержки семей, которые оказались в трудном финансовом положении.

Глава РД выразил соболезнования семьям, родным и близким медицинских работников, которые скончались на боевом посту, оказывая помощь больным.

Владимир Абдуалиевич поддержал предложение депутата НС РД М. Арацилова об учреждении специальной государственной награды врачам, медсестрам, которые отдали свои жизни ради спасения дагестанцев от нового вида коронавируса.

В интервью были затронуты острые вопросы уровня доверия и открытости власти, оперативного информирования и реагирования на критику в адрес региональной власти и отдельных руководителей министерств и ведомств, чиновников. В частности, руководитель республики взял под контроль факт преследования за критику врача ГЦБ города Дагестанские Огни, поручил регулярно информировать население о деятельности республиканского Оперативного штаба, органов власти, МО, медицинских учреждений.