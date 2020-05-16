ЗАМАНА - Гаджимурад Абдуллаев рассказал о трудностях при лечении коронавируса

Гаджимурад Абдуллаев рассказал о трудностях при лечении коронавируса

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16 мая, 2020. Суббота 17:08
Гаджимурад Абдуллаев рассказал о трудностях при лечении коронавируса

Заместитель главного врача Центральной больницы Гергебильского района Гаджимурад Абдуллаев, который вместе со своими коллегами помогает коронавирусным больным победить коварную болезнь ответил на вопросы корреспондента газеты «Дагправда».

Гаджимурад Абдуллаев рассказал о трудностях при лечении коронавируса
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Гаджимурад Абдуллаев в пик распространения, можно сказать, жил в больнице, помогая пациентам всем, чем может. Даже смерть отца не остановила врача, который не опуская руки продолжает выполнять свой долг.

С его слов, в районной больнице проходят лечение около 140 пациентов это при том что ситуация более менее стабилизировалась. Заместитель главврача заявляет, что значительную роль в улучшении сложившейся ситуации сыграли местные жители и меценаты, которые оказывают всяческую поддержку медработникам.

 Говоря о трудностях лечения коронавирусной инфекции, Абдуллаев назвал коронавирус коварной болезнью, которая ведёт себя порой не предсказуемо. Как отметил врач болезнь переносится тяжело людьми с хроническими заболеваниями, а также пожилыми и молодили людьми с ослабленным иммунитетом. 

Абдуллаев призывает жителей к самоизоляции, так как это является единственным способом защитить себя от коронавируса на сегодняшний день, а также при первых признаках заболевания обратиться к врачу.

 

 

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