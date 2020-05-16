Гаджимурад Абдуллаев в пик распространения, можно сказать, жил в больнице, помогая пациентам всем, чем может. Даже смерть отца не остановила врача, который не опуская руки продолжает выполнять свой долг.

С его слов, в районной больнице проходят лечение около 140 пациентов это при том что ситуация более менее стабилизировалась. Заместитель главврача заявляет, что значительную роль в улучшении сложившейся ситуации сыграли местные жители и меценаты, которые оказывают всяческую поддержку медработникам.

Говоря о трудностях лечения коронавирусной инфекции, Абдуллаев назвал коронавирус коварной болезнью, которая ведёт себя порой не предсказуемо. Как отметил врач болезнь переносится тяжело людьми с хроническими заболеваниями, а также пожилыми и молодили людьми с ослабленным иммунитетом.

Абдуллаев призывает жителей к самоизоляции, так как это является единственным способом защитить себя от коронавируса на сегодняшний день, а также при первых признаках заболевания обратиться к врачу.