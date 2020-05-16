ЗАМАНА - Яхья Бучаев прокомментировал выступление Главы РД

Яхья Бучаев прокомментировал выступление Главы РД

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16 мая, 2020. Суббота 15:52
Яхья Бучаев прокомментировал выступление Главы РД

«Нам крайне необходимо осознанно пройти два-три двухнедельных цикла изоляции и социального дистанцирования, чтобы сбить темп распространения коронавируса», – заявил ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Яхъя Бучаев, комментируя обращение Главы республики Владимира Васильева по вопросу продления режима самоизоляции.

Яхья Бучаев прокомментировал выступление Главы РД
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Ректор вуза полностью поддержал призыв к продлению ограничительных мер на территории Дагестана на ближайший период – до улучшения ситуации. 

«Дагестанцы, как постоянно проживающие в республике, так и те, кто вернулся из других регионов страны, не сразу всерьез восприняли призыв специалистов-эпидемиологов к самоизоляции и социальному дистанцированию, вследствие чего произошло и происходит широкое распространение инфекции. К каким последствиям это привело, мы все знаем: в республике практически не осталось ни одной семьи, не пострадавшей от этой инфекции», – отметил Бучаев, добавив при этом, что сегодня многие медицинские учреждения республики испытывают повышенную нагрузку, а также нехватку в человеческих и материальных ресурсах.  

В этой связи руководитель ДГУНХ призвал дагестанцев проявить гражданскую сознательность, осознать опасность инфицирования и временно прекратить все контакты.

«Многие в Дагестане высказывались против режима самоизоляции, ссылаясь на необходимость поддерживать бизнес и зарабатывать деньги, а сейчас людям в некоторых районах приходиться искать кислородные баллоны для клиник, в частном порядке нанимать персонал в некоторые медучреждения, тем, кто лечится на дому, покупать у перекупщиков и спекулянтов на человеческих жизнях лекарства и приборы за баснословные деньги», – констатировал Бучаев.

Он добавил, что к изоляции во время эпидемий призывает не только медицина, но и религия: «Во всем мире исламские ученые призвали мусульман соблюдать карантин и отказаться от коллективных богослужений, и приводят достоверный хадис о великой награде от Всевышнего соблюдающим карантин во время эпидемий».

Яхъя Бучаев далее подчеркнул, что сегодня тысячи дагестанцев вносят свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией: врачи, медсестры, студенты-волонтеры по нескольку недель, без выходных, трудятся в больницах, рискуя своими жизнями, чтобы помочь людям; меценаты и спонсоры, рядовые граждане оказывают всевозможную помощь своим землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; практически круглосуточно волонтеры развозят по домам нуждающимся гуманитарную помощь. В этих условиях, считает ректор вуза, рядовым гражданам так же следует внести свой вклад – оставаться дома. 

«Давайте все вместе не дадим этой инфекции навредить нам и погубить еще больше дорогих и любимых нам людей», – призвал Бучаев дагестанцев и выразил уверенность, что со всеми проблемами и республика, и в целом страна справится, так как при внешней угрозе и ликвидации ее последствий наше общество всегда консолидировалось.

 

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