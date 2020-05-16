Каждый день по всей территории республики проводятся десятки акций доброй воли. Где-то волонтеры передали средства индивидуальной защиты врачам больниц, благотворительный фонд раздал продуктовые наборы нуждающимся согражданам, другие добрые люди закупили и привезли в дом престарелых дезинфицирующие средства.

По информации Министерства труда и социального развития РД, с 25 марта, с момента принятия ограничительных мер, и по 12 мая наиболее крупными благотворительными фондами, такими как «Инсан», «Чистое сердце» и «Надежда» при активном участии меценатов и волонтеров оказали помощь продуктовыми наборами и товарами первой необходимости 131 тыс. жителей республики, которые попали в сложную жизненную ситуацию из-за пандемии COVID-19. Предприятие «Керамогранит Дагестан» предоставило свою территорию, на которой был создан единый логистический центр, где происходит прием, расфасовка, формирование и доставка продуктовых наборов.

Помощь получили малоимущие граждане: одиноко проживающие пожилые люди, многодетные семьи и семьи с инвалидами. Как сказали в республиканском Минтруде, совместно с волонтерами Минмолодежи, отделением ОНФ по РД и благотворительным фондом «Живи и дари жизнь другим» ведомство с 12 мая оказывается помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла, нуждающимся лицам старше 65 лет и инвалидам I группы. Им будет доставлено около 20 тыс. продуктовых наборов.

Как рассказали в благотворительном фонде «Инсан», за один месяц — с апреля по май — его активисты провели 3 продуктовые акции. За это время ими было распределено почти 200 тонн продовольствия среди 15 тысяч семей.

Большие обороты в Дагестане, как и по всей стране, набрало волонтерское движение #МыВместе. По данным координаторов акции, в нашей республике его участниками стали около 3 тыс. человек. Они оказывают помощь маломобильным и пожилым гражданам, которые оказались в связи с пандемией коронавируса в трудной жизненной ситуации: закупают и передают им лекарства и продукты, решают бытовые вопросы.

Отдельных слов заслуживают волонтеры, которые работают в медицинских учреждениях республики, снимая часть нагрузки с врачей и санитаров. По словам руководителя Дагестанского отделения ВОД «Волонтеры-медики» Абузагира Ибрагимова, более 100 добровольцев уже приступили к оказанию помощи в медицинских учреждениях республики, причем некоторые из них будут помогать врачам и в «красной зоне». Это студенты 4-6 курсов, а также ординаторы первого-второго года обучения Дагестанского государственного медицинского университета.

Студентка ДГМУ, член Открытого молодежного правительства Айша Максудова сказала, что не могла остаться в стороне, когда нужна помощь.

«В наши обязанности входит выполнение назначений врачей: мы измеряем давление, температуру, ставим капельницы и делаем уколы. Сейчас, когда количество заболевших растет, нам, будущим медикам, стыдно сидеть, сложа руки. Мы выбрали профессию врача и должны стараться ей соответствовать», — приводит слова волонтера сайт движения.

Другая студентка вуза Аида Ахмедова считает, что такая работа для нее большой опыт: «Мы работаем по 6 часов в день, в остальное время отдыхаем, не покидая территории больницы. Здесь мы осуществляем деятельность среднего медицинского персонала: выполняем медсестринскую работу. Особое внимание уделяется мерам нашей безопасности».

Все это еще раз подтверждает факт, что благородных неравнодушных людей среди нас очень много!