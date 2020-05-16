ЗАМАНА - Муфтият Дагестана передал врачам двух больниц медикаменты и продукты

Муфтият Дагестана передал врачам двух больниц медикаменты и продукты

Автор
16 мая, 2020. Суббота 01:12
Муфтият Дагестана передал врачам двух больниц медикаменты и продукты

Представители муфтията Дагестана передали в две больницы Новолакского и Табасаранского районов медикаменты и средства индивидуальной защиты, а также продуктовые наборы для врачей.

Муфтият Дагестана передал врачам двух больниц медикаменты и продукты
Информация

«Представители муфтията республики во главе с первым заместителем муфтия Абдуллой Аджимоллаевым оказали помощь Центральной районной больнице Новолакского района. Они передали медучреждению важные медикаменты и средства индивидуальной защиты, которые, по словам врачей, были им жизненно необходимы. Медицинским работникам также передали продуктовые наборы, а медсестрам в знак внимания и признательности подарили розы», — говорится в сообщении на сайте муфтията. В этом же районе представители муфтията посетили местный продуктовый магазин, где выплатили за малоимущих жителей долги, накопленные ими в период самоизоляции. Кроме того, помощь получила Табасаранская центральная районная больница в селе Хучни. Муфтият передал медучреждению кислородный концентратор, необходимый для больных пневмонией, вызванной осложнениями коронавирусной инфекции. Врачам также передали медикаменты и продуктовые наборы на общую сумму 250 тысяч рублей. Ранее муфтият республики предоставил здание медресе в Избербаше для размещения врачей, лечащих пациентов с коронавирусом, а здание медресе в Уцункульском районе — для размещения таких пациентов. Сейчас у мусульман идет месяц поста рамадан, который принято посвящать молитвам и благочестивым делам, при этом в течение всего светлого времени суток нужно воздерживаться от еды, питья, табакокурения и развлечений. Завершается месяц праздником разговения Ураза-байрам, в этом году праздник приходится на 23 мая.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top