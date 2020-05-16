Муфтият Дагестана передал врачам двух больниц медикаменты и продукты

«Представители муфтията республики во главе с первым заместителем муфтия Абдуллой Аджимоллаевым оказали помощь Центральной районной больнице Новолакского района. Они передали медучреждению важные медикаменты и средства индивидуальной защиты, которые, по словам врачей, были им жизненно необходимы. Медицинским работникам также передали продуктовые наборы, а медсестрам в знак внимания и признательности подарили розы», — говорится в сообщении на сайте муфтията. В этом же районе представители муфтията посетили местный продуктовый магазин, где выплатили за малоимущих жителей долги, накопленные ими в период самоизоляции. Кроме того, помощь получила Табасаранская центральная районная больница в селе Хучни. Муфтият передал медучреждению кислородный концентратор, необходимый для больных пневмонией, вызванной осложнениями коронавирусной инфекции. Врачам также передали медикаменты и продуктовые наборы на общую сумму 250 тысяч рублей. Ранее муфтият республики предоставил здание медресе в Избербаше для размещения врачей, лечащих пациентов с коронавирусом, а здание медресе в Уцункульском районе — для размещения таких пациентов. Сейчас у мусульман идет месяц поста рамадан, который принято посвящать молитвам и благочестивым делам, при этом в течение всего светлого времени суток нужно воздерживаться от еды, питья, табакокурения и развлечений. Завершается месяц праздником разговения Ураза-байрам, в этом году праздник приходится на 23 мая.