Гайдарбеков говорит, что «Руководство Дагестана понимает сложившуюся ситуацию и принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить население.
По словам замминистра спорта Дагестана, эпидемиологическая ситуация в нашей республике по-прежнему неблагоприятная, и поэтому решение Владимира Абдуалиевича продлить режим самоизоляции верное.
«На примере европейских стран мы видим результаты самоизоляции – вирус стал отступать, число новых случаев заражения значительно уменьшилось. Мы также идем по этому пути, мы действительно поняли, с чем столкнулись. Поэтому уместно правило “Болезнь легче предупредить, чем лечить”», – подчёркивает именитый олимпийский чемпион Дагестана.
Гайдарбеков не сомневается в том, что очень скоро мы все вернемся к привычному ритму жизни.
«Давайте будем беречь себя и своих близких», – говорит замминистра спорта РД.