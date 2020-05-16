Гайдарбеков поддержал продление режима самоизоляции в Дагестане

Замминистра спорта РД, олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков уверен, что руководство республики поступает правильно, продлевая режим самоизоляции. Информация об этом имеется на сайте РИА «Дагестан».

Гайдарбеков говорит, что «Руководство Дагестана понимает сложившуюся ситуацию и принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить население.

По словам замминистра спорта Дагестана, эпидемиологическая ситуация в нашей республике по-прежнему неблагоприятная, и поэтому решение Владимира Абдуалиевича продлить режим самоизоляции верное.

«На примере европейских стран мы видим результаты самоизоляции – вирус стал отступать, число новых случаев заражения значительно уменьшилось. Мы также идем по этому пути, мы действительно поняли, с чем столкнулись. Поэтому уместно правило “Болезнь легче предупредить, чем лечить”», – подчёркивает именитый олимпийский чемпион Дагестана.

Гайдарбеков не сомневается в том, что очень скоро мы все вернемся к привычному ритму жизни.

«Давайте будем беречь себя и своих близких», – говорит замминистра спорта РД.