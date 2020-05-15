Школы Дагестана попали в список самых конкурентоспособных

В топ вошли 160 общеобразовательных организаций, выпускники которых оказались успешнее всего при поступлении в ведущие вузы в 2019 году.

В числе лучших - 20 школ регионов Северо-Кавказского федерального округа, в том числе три школы Республики Дагестан. Это Республиканский лицей-интернат «Центр одаренных детей», подведомственный Министерству образования и науки РД, Многопрофильный лицей № 39 им. Б. Астемирова и Гимназия № 13 г. Махачкалы.

Исследование RAEX показало, что школы, вошедшие в рейтинг, используют в своей работе традиционные и новаторские методики, активно развивают профильное образование и внедряют новые технологии. Залог успеха - индивидуальная работа с каждым ребенком, внимание к его интересам и раскрытие способностей.

По словам директора РЛИ ЦОД Шаганэ Баймурзаевой, в процессе обучения педагоги Центра используют оригинальные формы преподавания - уроки-путешествия, уроки-исследования и многое другое. «На таких уроках создается больше возможностей для решения познавательных задач, высказывания предложений, реализации творческого потенциала», - поделилась Шаганэ Баймурзаева.

В Лицее № 39 приоритетные направления педагогической деятельности основаны на индивидуальном подходе и сопровождении интеллектуально одаренных детей. «С 2016 года в нашем лицее реализуется проект «Менторинг в системе сопровождения одаренных детей», который вывел на качественно новый уровень эту работу. Основная задача проекта - поддержка мотивации и стимулирование дальнейшего развития одаренной личности. В перспективе мы планируем начать работу над внедрением модели «Коучинг», - рассказала директор школы Гульбарият Абдулжалилова.

Педагогический коллектив гимназии № 13 г. Махачкалы уже много лет успешно реализует принципы наставничества - четверть коллектива составляют выпускники этой школы. «В нашей школе работают три поколения выпускников. Мы гордимся ими и так же Гордимся многими другими выпускниками, которые стали выдающимися учеными и общественными деятелями. К примеру, выпускницей нашей школы является вице-премьер - министр образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омарова», - поделилась директор гимназии Муминат Муртазаева.

Исследования, посвященные поступлению школьников в ведущие вузы России, агентство RAEX проводит с 2015 года. В ТОП-20 по СКФО вошли также школы Ставропольского края, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик и республик Ингушетия и Северная Осетия - Алания.