Дворовые территории в Кизляре готовят под укладку асфальтового покрытия

"В городе работы по реконструкции дворовых территорий многоквартирных домов в активной фазе и приостанавливаются только в непогоду"-рассказал мэр Кизляра Александр Шувалов.

По словам директора управления жилищно-коммунального хозяйства Гаджимурад Истамбулова, подрядные компании выполняют работы по замене бортового камня, подготовке детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковочных мест и дорог под укладку асфальта.

После завершения работ установят малые архитектурные формы, лавочки и опоры для освещения.

Отметим, в рамках проекта «Мой Дагестан – Комфортная городская среда» в 2020 году обновят 10 объектов

На площадках работают специалисты трех подрядных организаций и это несмотря на ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса.

До конца 2020 года в городе планируется благоустроить и отремонтировать 7 дворовых площадок, мемориал «Память» в центральном городском парке и 2 сквера.

Напомним, в Кизляре в 2019 году благоустроено 8 дворовых и 3 общественные территории. Была реконструирована выставочная площадь по улице Ленина, которая является одним из любимых мест отдыха горожан. Здесь высадили хвойные деревья. Также территорию оборудовали лавочками, урнами, дополнительным освещением. Была обновлена и площадь имени основателя Кизляра - Василия Левашова. Здесь появились новая брусчатка, современные фонари, лавочки и зеленые насаждения, обновлен и постамент памятника Левашову. Кроме того, установлен новый фонтан.

Общая сумма средств по программе обустройства комфортной городской среды в Кизляре на 2019 год составил 41,3 миллиона рублей.