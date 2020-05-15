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Поддержка и налоговые преференции для бизнеса
- Автор Габи
- 15 мая, 2020. Пятница 15:12
В связи со сложившейся экономической ситуацией вследствие пандемии COVID-19 были приняты меры поддержки экономики.
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