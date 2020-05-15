В Дербенте готовят к открытию госпиталь для больных пневмонией

Корпус детского отделения дербентской центральной городской больницы переоборудован в госпиталь для больных пневмонией. Глава Дербента Хизри Абакаров вместе с главным врачом Абдулкафаром Шихмагомедовым и председателем Горсобрания депутатов Мавсумом Рагимовым осмотрели помещения госпиталя, поговорили с врачами, медсестрами и санитарками, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом.

Корпус детского отделения дербентской ЦГБ переоборудован в госпиталь для больных пневмонией. МэрДербента Хизри Абакаров, главврач Абдулкафар Шихмагомедов и председатель Горсобрания депутатов Мавсум Рагимов осмотрели помещения госпиталя, пообщались с врачами, медсестрами и санитарками, работающими на передовой борьбы с COVID-19.

Госпиталь рассчитан на 145 коек. Специалисты продолжают устанавливать здесь дорогостоящее медоборудование, поступившее от сенатора Сулеймана Керимова. Уже определены «красная» и «чистая» зоны, оборудован санитарный шлюз, который соединяет 2 зоны. Это сделано для того, чтобы ускорить переход врачей из "чистой" в "красную".

Для дезинфекционной камеры на территории лечебного учреждения строят новое помещение. Планируется завершить возведение объекта в течение 10-ти дней. В ближайшее время специалисты установят новый компьютерный томограф.

Отметим, что уже с начала развития пандемии 2 инфекционные больницы в Дербенте работают в качестве провизорных госпиталей. В настоящее время тут проходят лечение 104 пациента, у коотрых диагностирована пневмония. Число пациентов ежедневно меняется. В еще одном отдельном госпитале находятся на лечении 14 коронавирусных больных.

ЦГБ Дербента сейчас работает как центр предоставления медуслуг для жителей всего Южного Дагестана. В провизорных госпиталях города находятся пациенты в тяжелом состоянии. Других пациентов направляют в госпитали в г.Дагестанские Огни, с.Падар и Белиджи. В условиях пандемии все эти учреждения работают в режиме единой взаимосвязанной системы.

На территории больницы к главе Дербента подошли люди, которые сообщили, что за процедуру компьютерной томографии с них требуют деньги. Хизри Абакаров поговорил по этому вопросу с врачом, проовдящим данную процедуру. Он рассказал мэру города, что такие разговоры исходят от пациентов, которые приходят на компьютерную томографию без направления врачей и поэтому им отказывают в услуге.

Хизри Абакаров обратился к врачам с призывом в священный для мусульман месяц Рамадан не заниматься коммерческой деятельностью на территории госбольницы и оказывать помощь всем обратившимся.

"Хочу сказать, что наши врачи сегодня — герои нашего времени, они стоят на передовой борьбы с опасной болезнью. Поэтому давайте мы тоже не будем усложнять им работу, нарушая установленные правила. Также хочу сказать, что Сулейман Керимов обязательно отметит труд врачей, которые вкладывали свои силы на борьбу с пандемией", — подчеркнул Хизри Абакаров. Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2020/5/12/v-derbente-gotovyat-k-otkryitiyu-gospital-dlya-bolnyih-pnevmoniej/

"Дербентские новости"