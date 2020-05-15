ЗАМАНА - В Кайтагском районе раздали более 3000 защитных медицинских масок

В Кайтагском районе раздали более 3000 защитных медицинских масок

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15 мая, 2020. Пятница 14:04
В Кайтагском районе раздали более 3000 защитных медицинских масок

С тех пор как в Кайтагском районе глава муниципалитета Алим Темирбулатов инициировал благотворительный пошив медицинских многоразовых масок, мастерицы этноцентра «Кайтаги» и учителя трех средних школ райцентра ежедневно старательно шьют средства индивидуальной защиты и сдают их в волонтерскую организацию для дальнейшей раздачи населению.

В Кайтагском районе раздали более 3000 защитных медицинских масок
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Волонтеры, в свою очередь, после каждого поступления очередной партии масок, бесплатно раздают их на улицах всем, кому они необходимы. Администрацией района, по просьбе медперсонала и заболевших, партии масок также были направлены в отделения Кайтагской районной больницы. Помимо того, маски передали и работникам государственных и частных учреждений и организаций, торговых точек, чье присутствие на рабочих местах, несмотря на сложную эпидобстановку, было необходимым для поддержания устойчивости экономического развития района.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил, что на сегодняшний день в районе раздали уже более 3000 медицинских многоразовых масок.

«Многие кайтагцы с пониманием относятся к необходимости ношения масок и стараются их носить и менять, как положено, каждые 2-3 часа. Многоразовые маски хороши тем, что позволяют сэкономить семейный бюджет населения в сегодняшнее и так непростое время. Их не нужно выбрасывать после ношения, а достаточно постирать и погладить и можно использовать снова», — заявил Алим Темирбулатов.

 

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