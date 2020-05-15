ЗАМАНА - Постпредство РД при Президенте РФ оказывает помощь медицинским учреждениям Республики

Постпредство РД при Президенте РФ оказывает помощь медицинским учреждениям Республики

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15 мая, 2020. Пятница 13:42
Постпредство РД при Президенте РФ оказывает помощь медицинским учреждениям Республики

С первых дней обострения ситуации с коронавирусной инфекцией при Постпредстве Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации под руководством Джамаладина Гасанова создана рабочая группа для оказания гуманитарной помощи медицинским учреждениям Республики.

Постпредство РД при Президенте РФ оказывает помощь медицинским учреждениям Республики
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С привлечением меценатов ранее в Дагестан доставлены две партии средств индивидуальной защиты, жизненно необходимых для обеспечения безопасности медработников. С учетом количества зараженных и находящихся в больницах дагестанцев, а также поступивших в Постпредство РД обращений, по согласованию с республиканским Оперативным штабом СИЗ были переданы не только в госпитали с пациентами с коронавирусной инфекцией, но в медучреждения с потенциальным риском заражения коронавирусом. Средства индивидуальной защиты уже поступили в медицинские учреждения г. Махачкалы, г. Каспийска, г. Кизляра, г. Буйнакска, Ботлихского, Новолакского, Карабудахкентского, Кизилюртовского, Хунзахского районов. Очередная большая партия высокотехнологичных защитных костюмов, респираторов уровня FFP2 и медицинских защитных очков поступит в Республику Дагестан 14 мая 2020 года. Учитывая сложную ситуацию и сохраняющуюся потребность медицинских учреждений Республики в средствах индивидуальной защиты, данная работа будет продолжена во взаимодействии с республиканским Оперативным штабом.

 

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