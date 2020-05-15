Постпредство РД при Президенте РФ оказывает помощь медицинским учреждениям Республики

С привлечением меценатов ранее в Дагестан доставлены две партии средств индивидуальной защиты, жизненно необходимых для обеспечения безопасности медработников. С учетом количества зараженных и находящихся в больницах дагестанцев, а также поступивших в Постпредство РД обращений, по согласованию с республиканским Оперативным штабом СИЗ были переданы не только в госпитали с пациентами с коронавирусной инфекцией, но в медучреждения с потенциальным риском заражения коронавирусом. Средства индивидуальной защиты уже поступили в медицинские учреждения г. Махачкалы, г. Каспийска, г. Кизляра, г. Буйнакска, Ботлихского, Новолакского, Карабудахкентского, Кизилюртовского, Хунзахского районов. Очередная большая партия высокотехнологичных защитных костюмов, респираторов уровня FFP2 и медицинских защитных очков поступит в Республику Дагестан 14 мая 2020 года. Учитывая сложную ситуацию и сохраняющуюся потребность медицинских учреждений Республики в средствах индивидуальной защиты, данная работа будет продолжена во взаимодействии с республиканским Оперативным штабом.