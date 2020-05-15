ЗАМАНА - Владимир Васильев принял участие в совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции

Владимир Васильев принял участие в совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции

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15 мая, 2020. Пятница 12:20
Владимир Васильев принял участие в совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции

В четверг, 14 мая, Глава Республики Дагестан Владимир Васильев принял участие в селекторном совещании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, на котором обсуждалось расширение тестирования на наличие коронавируса, а также ряд других вопросов.

Владимир Васильев принял участие в совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
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В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов Федерации.

На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза выявляемости коронавирусной инфекции в регионах России, расширения тестирования, включая использование методов ИФА-диагностики, возобновления работы базовых отраслей промышленности и сельского хозяйства в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации.

Также участники совещания рассмотрели вопросы дополнительных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, соблюдения санитарно-эпидемиологического режима на работающих предприятиях и организациях, осуществления дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, внедрения системы цифровых пропусков.

Напомним, рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением Президента России.

По материалам Пресс-службы мэра и правительства Москвы.

 

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