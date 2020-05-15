В Дагестане ожидаются паводки

В ведомстве отметили, что Дагестан входит в десятку самых опасных по паводковым ситуациям регионов страны. При этом наибольшую опасность в период прохождения паводков представляет река Терек, протяженность которой по территории республики составляет 137 км. При неблагоприятном развитии ситуации в зону затопления попадают населенные пункты Бабаюртовского и Кизлярского районов. В связи с этим Противопаводковой комиссией Правительства РД обследовано техническое состояние гидротехнических сооружений водооградительных валов реки Терек и русла реки Сулак в границах Кизилюртовского района. По результатам обследования, в целях недопущения негативного воздействия паводковых вод принято решение о проведении берегоукрепительных работ на 11 участках реки Терек и 2 участках реки Сулак. На сегодняшний день Минприроды Дагестана уже завершены земляные работы на 10 участках Терека, в части восстановления вала путем наращивания и расширения его основания. В рамках проводимых мероприятий предусматривается и установка сборных железобетонных тетраэдров. По завершении противопаводковых мероприятий удастся защитить более 50 тысяч человек, массу объектов инфраструктуры и сельхозугодий. Также в пресс-службе сообщили о завершении строительства берегозащитных сооружений на реке Гюльгеры-Чай, что позволило защитить 600 жителей села Кумук Курахского района. В текущем году предусмотрено выполнение аналогичных работ на реках Аксай и Самур. «Одновременно предусмотрены дноуглубительные работы на реке Акташ для защиты села Ленинаул Казбековского района, на реке Муклух для защиты села Ихрек Рутульского района, на реках Даличай и Ахтычай для защиты села Хнов Ахтынского района и реке Шаитли для защиты села Гениятль Цунтинского района. Общая протяженность проводимых дноуглубительных работ составляет более 7 км», – отметили в пресс-службе. Также источник сообщил, что в период прохождения паводков на реках Терек, Аксай, Акташ и Самур будут организованы дежурства на прорывоопасных участках.