Лучшие практики будут предложены органам государственной власти, сообществам и компаниям для реализации антикризисной программы, снижения государственных расходов за счет принятия эффективных управленческих решений, а также для поддержки людей, попавших в трудные жизненные ситуации.
Отбор направлен на поиск практик, алгоритмов и сервисов, способствующих социально-экономическому оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности. Участниками могут стать компании и разработчики, реализовавшие свои решения и готовые представить полученные эффекты. Подать заявки для участия в отборе можно на сайте https://smarteka.com/contest/digital.
За дополнительной информацией можно обратиться к организаторам: Светлана Гиляровская, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +7(968)641-57-30; Валерия Хатян, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +7(903)118-25-58; +7(926)246-02-51.