ЗАМАНА - АСИ проводит отбор эффективных практик с применением технологий искусственного интеллекта

АСИ проводит отбор эффективных практик с применением технологий искусственного интеллекта

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14 мая, 2020. Четверг 15:29
АСИ проводит отбор эффективных практик с применением технологий искусственного интеллекта

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан сообщает, что Агентством стратегических инициатив проводится до 15 мая 2020 года отбор эффективных практик с применением технологий искусственного интеллекта и анализа данных по антикризисным мерам для улучшения социально-экономической ситуации в регионах.

АСИ проводит отбор эффективных практик с применением технологий искусственного интеллекта
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Лучшие практики будут предложены органам государственной власти, сообществам и компаниям для реализации антикризисной программы, снижения государственных расходов за счет принятия эффективных управленческих решений, а также для поддержки людей, попавших в трудные жизненные ситуации.

Отбор направлен на поиск практик, алгоритмов и сервисов, способствующих социально-экономическому оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности. Участниками могут стать компании и разработчики, реализовавшие свои решения и готовые представить полученные эффекты. Подать заявки для участия в отборе можно на сайте https://smarteka.com/contest/digital.

За дополнительной информацией можно обратиться к организаторам: Светлана Гиляровская, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +7(968)641-57-30; Валерия Хатян, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +7(903)118-25-58; +7(926)246-02-51.

 

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