«Уважаемые земляки! Обращаюсь к вам в это сложное время в надежде на понимание, терпение и выдержку. Речь идет о нашем с вами отношении к тому, что сегодня происходит, – к огромной опасности для людей во всем мире, в России и Дагестане.

К большому сожалению, такого понимания сейчас не наблюдается. Многие, находясь в относительной безопасности, предпочитают искать виноватых где угодно, только не вокруг себя самих. Да, люди продолжают болеть и умирать от коварной инфекции, да, это горько, и мириться с этим невозможно… Каждый день оглашается неутешительная статистика. Но вспомните, что с этой же угрозой чуть раньше нас столкнулся целый ряд государств, и картина там была удручающей. Даже развитые западные страны, располагающие мощной медициной, не смогли избежать больших масштабов распространения коронавируса и значительных жертв.

Так, в США заболели 1 миллион 370 тысяч человек, свыше 82 тысяч – погибли, процент смертности составил 5,9. В Великобритании и Франции этот процент был еще выше – около 15. В России более 242 тысяч заболевших, 2212 наших граждан погибли от страшной болезни (менее 1%) (приведены данные из открытых источников). То есть проблема оказалась настолько сложной, что быстро справиться с ней не смог никто в мире. В этой связи мне непонятны претензии и нападки скептиков, а также желание найти виноватых в лице главы республики Владимира Васильева, благодаря призыву которого Дагестану оказали значительную помощь известные бизнесмены и политики, и министра здравоохранения региона Джамалудина Гаджиибрагимова.

За рубежом были приняты самые жесткие меры, чтобы снизить темпы смертоносного заболевания. При этом в странах и регионах, где сами граждане проявили максимум усилий, находясь на карантине и в режиме самоизоляции, вирус удалось сдержать.

Вы не хуже меня знаете, что в Дагестане ведется ежечасная борьба с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции, развертываются дополнительные площади и койки в больницах, закупаются лекарства, необходимое оборудование, которое в условиях пандемии очень сложно найти. Спасибо всем, кто на собственные средства, в дополнение к выделяемым руководством страны и республики помогает землякам противостоять опасности!

Отдельное спасибо нашим медработникам, которые не жалея сил, стараются облегчать страдания заболевших. На их плечи легла огромная, порой неподъемная тяжесть, которую они мужественно, самоотверженно переносят. Руководство страны и Дагестана предпринимает всё новые и новые шаги по минимизации последствий карантинных мер, поддержке граждан и бизнеса.

Да, пока еще рано говорить, что угроза пошла на спад. А это значит, что и мы с вами сделали далеко не все. Опасность рядом с нами, но многие ее не осознают. К большому сожалению, это чаще всего молодые и здоровые люди, недооценивающие “врага”, которого нельзя увидеть и почувствовать. Многие наши земляки, в силу менталитета либо простой беспечности, вообще отказывались признать существование коронавируса. Кто-то спокойно разъезжал по всей республике, покинув столицу. Кто-то продолжал посещать места, где по традиции, привыкли собираться люди. Неужели так будет продолжаться бесконечно?!

Всем нам нужно проявить волю и здравый смысл. Надо снизить градус необоснованных претензий в адрес тех или иных инстанций: они и сами хорошо понимают суть имеющихся проблем. Каждый на своем участке должен осознавать степень угрозы и соблюдать разумные меры предосторожности. Это по силам каждому!», – говорится в обращении Айгума Айгумова.