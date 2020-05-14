Врач первой городской больницы рассказал о работе в период пандемии

Заведующий приемным отделением первой городской больницы Махачкалы Магомедали Саламов почти месяц не покидает стен медучреждения. Свою семью: мать, супругу и двух маленьких детей он не видел с 16 апреля. Но родные и близкие понимают, что врачи сегодня находятся на передовой, исполняя свой профессиональный долг, поддерживают их морально.

С инфицированным пациентом Магомедали Магомедович столкнулся в первый же день. Больных привозили на «скорой» целыми семьями, по 5-6 человек.

– Специальный защитный костюм плотно облегает тело, – говорит он. – В нем, конечно, неудобно, но мы привыкли. Что касается нового вируса, то даже развитые страны не были готовы к борьбе с ним. Неправильно сейчас винить кого-то в сложившейся ситуации, каждому необходимо сделать все, что от него зависит: властям – принимать упреждающие меры, врачам – спасать жизни, а населению – соблюдать режим самоизоляции.

Руководством ГКБ №1, по его словам, заранее были закуплены средства индивидуальной защиты и медикаменты. Если говорить о тяжелобольных пациентах, то по каждому из них ведутся консультации в режиме онлайн с ведущими московскими клиниками.

Многие по сей день подвергают сомнению существование вируса, говорят о каком-то мировом заговоре, обвиняя всех и вся, невзирая на обращения, мольбы врачей выходят из дома без надобности. Отсюда и такая большая статистика зараженных. Зараза цепляет как молодых, так и взрослых, ей без разницы, какую веру вы исповедуете, какого цвета ваша кожа и сколько денег у вас в кармане. Вирус каждый переносит по-разному: кто-то на ногах, в легкой форме, а кого-то подключают к аппарату ИВЛ, но так и не удается спасти…

– Пациенты с подтвержденным диагнозом, те, кто уже переболел, осознали, что вирус реальный, и теперь просят своих родных оставаться дома, – отмечает врач. – Но ведь всего этого изначально можно было избежать…

В редкие свободные минуты Магомедали Магомедович заходит в социальные сети.

– Понимаю, что мы живем в непростое время, но что поделать – надо набраться терпения. Людям реально тяжело. При этом в оживающем по вечерам городе некоторые продолжают по привычке ездить на дорогих иномарках с громкой музыкой и просто убивать время, сами того не осознавая подвергают риску себя и тех, с кем они контактируют, – с сожалением констатирует М.Саламов.

Возможно, со стороны и кажется, что медработники — бесстрашные герои, держащие всё под контролем. Но мы забываем, что медики такие же люди, они испытывают те же страхи, тот же стресс, что и мы, и поверьте – они больше чем кто-либо мечтают о победе над вирусом.