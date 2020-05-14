Минэкономразвития России и «Синергия» проводят вебинар-марафон «Мой бизнес» для поддержки предпринимателей

На двух сценах одновременно с 10:00 до 17:00 транслировались выступления предпринимателей и представителей региональных и федеральных органов власти, экспертов и сотрудников центров «Мой бизнес».

Сцена N1«Взгляд предпринимателей» была посвящена реальным историям и практическим советам бизнесменов: как перепрофилировать бизнес, проводить бизнес-миссии онлайн, общаться с арендодателями, осуществлять антикризисное управление производством, продвигать продукцию с помощью чат-ботов, автоматизировать продажи и маркетинг в условиях кризиса, как центры «Мой бизнес» могут помочь в продвижении товаров на маркет-плейсах и о многом другом.

На СценеN 2 транслировались региональные вебинары, на которых выступили в том числе известные на всю страну бизнесмены и эксперты, среди них – генеральный директор корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Владимир Марков, генеральный директор STS Logistics Кирилл Власов, основатель международного агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов и другие. На этой сцене рассказывалось о том, как быстро изменить бизнес-модель, как бизнес-кооперация помогает компаниям сохранять доход и даже развиваться в кризис, об организации удаленной работы, о мотивации команды и работе с персоналом, о женском предпринимательстве и о федеральных антикризисных мерах поддержки для бизнеса.

Всего на двух сценах было около 40 выступлений экспертов из регионов, в том числе спикеров из Архангельской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Самарской, Свердловской, Тверской, Тюменской, Челябинской областей; из республик Кабардино-Балкария, Крым, Татарстан, Хакасия; из Алтайского, Приморскогои Пермского краев; из города Севастополя и других субъектов РФ.

Такие вебинар-марафоны будут проводиться еженедельно по средам в течение месяца. К участию приглашаются все регионы. Подключиться к вебинар-марафону можно в любое удобное время. Программа мероприятия будет опубликована на странице трансляции.

Для общения предпринимателей и возможности задавать вопросы спикерам в период проведения вебинар-марафона будет создан специальный чат. Также все участники вебинара получат бесплатный доступ к уникальной «Базе знаний» и «Базе сервисов» платформы Synergy.Online. Они смогут посмотреть выступления Ника Вуйчича, Нассима НиколасаТалеба, Майка Тайсона, Оливера Стоуна, Ричарда Гира, Михаила Кучмента, Оскара Хартманна и других, а также воспользоваться сервисами для автоматизации работы.

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ дополнительно сообщает, что вебинар-марафон «Мой бизнес» будет проходить в течение месяца каждую среду, начиная с 13 мая 2020 г. (20, 27 мая и 3 июня 2020 г.), на цифровой платформе Synergy.Onlineс 10:00 до 17:00 (время московское). Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию (или авторизацию) по ссылке: https://synergy.online/webinars/vebinar-marafon-moy-biznes-13-maya-2020-g.

После входа участник будет автоматически направлен на страницу трансляции. Предложения регионов, которые не вошли в программу первого вебинар-марафона, будут учтены при проведении последующих.

Информацию о потенциальных спикерах вебинар-марафона, а также видеоролики о продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, мерах поддержки и работе центров «Мой бизнес»(разрешение 1920 на 1080, формат mp4), можно направлять на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 29 мая 2020 г. для формирования программ последующих вебинар-марафонов.