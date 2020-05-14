«О ставке единого сельскохозяйственного налога»,
«Об установлении на территории Республики Дагестан инвестиционного налогового вычета»,
«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Дагестан «О налоге на имущество организаций»,
«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Дагестан «О применении патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями в Республике Дагестан»,
«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Дагестан «О ставке налога при применении упрощенной системы налогообложения»,
«О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Дагестан «О транспортном налоге»"
Однако, на сайте нет сведений о том, что парламент проводет в мае сессию.
Напомним, что в апреле парламент Дагестана не проводил сессии.