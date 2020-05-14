Глава Дагестана внес в парламент шесть законопроектов

13 мая на сайте Народного собрания Дагестана зарегистрировано сразу шесть законопроектов внесённых главой республики:

«О ставке единого сельскохозяйственного налога»,

«Об установлении на территории Республики Дагестан инвестиционного налогового вычета»,

«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Дагестан «О налоге на имущество организаций»,

«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Дагестан «О применении патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями в Республике Дагестан»,

«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Дагестан «О ставке налога при применении упрощенной системы налогообложения»,

«О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Дагестан «О транспортном налоге»"

Однако, на сайте нет сведений о том, что парламент проводет в мае сессию.

Напомним, что в апреле парламент Дагестана не проводил сессии.