Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан

Олег Гриднев связал быстрый рост заболеваемости в Дагестане с недостаточно серьезным подходом населения республики к вопросу самоизоляции.

«Уже сейчас в Дагестан по решению Минздрава идут поставки необходимых медикаментов для лечения заболевания. Мы и дальше будем стараться оказывать максимальное содействие всей республике. Сейчас сложно спрогнозировать, когда произойдет снижение темпов прироста заболеваемости, однако, судя по сложившейся ситуации, пик будет преодолен к концу мая», — заявил Олег Гриднев.

В ходе визита были осмотрены провизорные госпитали для лечения больных пневмонией и COVID – 19 и новый госпиталь, развернутый на базе переоборудованного детского отделения в Дербенте.

«Это как радиация, его не чувствуешь, но люди болеют, умирают. Оставаясь дома, мы можем защитить себя и свою семью. И с этим нам надо бороться всем вместе! Находясь в Дербенте, я вижу, что система по лечению больных пневмонией и COVID-19 сформирована, но отмечается ряд неорганизованных вопросов. Мы с руководством республики и министерством здравоохранения Дагестана будем определять тактику изменения ситуации к лучшему», — прокомментировал Олег Гриднев.

Заместитель министра здравоохранения РФ сообщил, что в Дербентскую ЦГБ будет отправлена бригада эпидемиологов, которая наладит процесс организации работы в «чистой» и «красной» зонах.Квалифицированные реаниматологи и инфекционисты будут консультировать врачей.