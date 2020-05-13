Корпус детского отделения Дербентской ЦГБ перепрофилирован в госпиталь для больных пневмонией,сообщают "Зори Табасарана", ссылаясь на пресс-службу администрации города.

Ход работ по переоборудованию отделения в сопровождении главврача ЦГБ Абдулкафара Шихмагомедова накануне проверили мэр Дербента Хизри Абакаров и председатель Горсобрания депутатов Мавсум Рагимов. В рамках визита они осмотрели помещения госпиталя и поговорили с медперсоналом.

Будущий госпиталь рассчитан на 145 коек. Здесь продолжается установка медицинского оборудования, которое поступило от Сулеймана Керимова. Определены и разделены «красная» и «чистая» зоны, между которыми оборудован санитарный шлюз.

Для дезинфекционной камеры на территории медучреждения возводиться новое помещение, его планируют завершить в течении 10 дней.

В пресс-службе отметили, что с начала пандемии две инфекционные больницы в Дербенте работают в качестве провизорных госпиталей, где находятся 104 пациента с пневмонией. Количество пациентов ежедневно меняется. В еще одном отдельном госпитале получают необходимое лечение 14 пациентов с COVID-19.

Дербентская ЦГБ сейчас работает как центр предоставления медицинских услуг всего Южного Дагестана. В провизорных городских госпиталях находятся пациенты в тяжелом состоянии, остальных распределяют в госпитали в Дагестанских Огнях, Падаре и Белиджи.