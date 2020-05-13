ЗАМАНА - Третья городская больница Махачкалы начала прием больных пневмонией

Третья городская больница Махачкалы начала прием больных пневмонией

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13 мая, 2020. Среда 15:53
Третья городская больница Махачкалы начала прием больных пневмонией

Накануне, городская клиническая больница № 3 в Махачкале приняла первых пациентов с пневмонией. Укомплектовать медучреждение необходимым для приема таких больных удалось благодаря обычному народу.

Третья городская больница Махачкалы начала прием больных пневмонией
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Сбор средств на закупку организовала инициативная группа в мессенджере WhatsApp. Более трех миллионов рублей удалось собрать за пять дней. На закупку первых кислородных концентраторов ушло более миллиона рублей. Все оставшиеся деньги также пойдут на помощь больнице.

«Народ не только объединился, когда поступали деньги на карту, люди просто писали "ВаЛлагьи, последние деньги, и мы хотим поддержать, на кислород, на больницу". Это просто невероятная была сплоченность», - делится участник инициативной группы Марьям Шарипова. По ее словам, закуплено 20 аппаратов, они все уже в больнице.

Закупленные на средства жертвователей кислородные преобразователи, медикаменты и средства индивидуальной защиты позволили больнице начать принимать первых пациентов. Следующая цель инициативной группы – закупить аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии для проведения комплексного обследования и лечения пациентов.

«Больница рассчитана на более чем на 170 коек. Но изначально мы сейчас планируем принимать сначала 50 пациентов, потом доведем до 100, и в зависимости от того какая будет складывать ситуация будем смотреть может быть еще развернем койки… Так как в нашей больнице не имеется аппарата КТ, по договоренности с Минздравом, к нам должны поступать пациенты средней тяжести, уже обследованные со снимками КТ», - рассказала главврач больницы Марьям Саидгусейнова.

Больница также готова принять волонтеров и врачей в штат, сообщает телеканал «ННТ».

 

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