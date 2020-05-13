ЗАМАНА - «Бессмертный полк» передаст СК данные хакеров, которые 9 мая выложили фото нацистов

«Бессмертный полк» передаст СК данные хакеров, которые 9 мая выложили фото нацистов

Автор
13 мая, 2020. Среда 12:17
«Бессмертный полк» передаст СК данные хакеров, которые 9 мая выложили фото нацистов

Злоумышленники атаковали сайт с раннего утра.

«Бессмертный полк» передаст СК данные хакеров, которые 9 мая выложили фото нацистов
Информация

Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут следователям список IP-адресов, с которых хакеры отправляли анкеты со снимками офицеров вермахта. Об этом сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской во время пресс-конференции онлайн 12 мая.

— Мы зафиксировали все IP-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что этот перечень будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник, — заявил Хуторской.

 Атаки хакеров начались ранним утром 9 мая. С 6 до 9 утра (мск) на сайт поступило более 90 миллионов запросов, из-за чего процессорные мощности виртуального сервера были израсходованы, а сайт акции оказался под угрозой отключения и некоторое время был недоступен для пользователей.

Как рассказала сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, служба безопасности отладила процесс, и хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции.

— 646 уникальных IP-адресов использовали для атак, где-то 64% — это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27% — территория Северной Америки и 3% — Азии. Были атаки и с территории РФ, — уточнила Цунаева.

В 11:00 (мск) произошла еще одна масштабная атака аналогичной мощности на сайт трансляции шествия, но серьезно на работоспособность сайта она не повлияла.

В этом году из-за эпидемиологической обстановки общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые прошла онлайн. Всего на участие в ней поступило около 3 миллионов заявок.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top