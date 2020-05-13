Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут следователям список IP-адресов, с которых хакеры отправляли анкеты со снимками офицеров вермахта. Об этом сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской во время пресс-конференции онлайн 12 мая.

— Мы зафиксировали все IP-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что этот перечень будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник, — заявил Хуторской.