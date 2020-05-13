Минимущество Дагестана запустило в работу информационный портал «Земельный фонд Республики Дагестан»

В соответствии с поручением Главы Республики Дагестан В.А. Васильева по итогам Послания Народному Собранию Республики Дагестан на 2019 год Минимуществом Дагестана завершена разработка и открыт к работе информационно-аналитический портал «Земельный фонд Республики Дагестан».

На портале доступны следующие возможности:

- поиск земельного участка по одному или нескольким параметрам, включая статусы «свободный», «в аренде», по муниципальному району (городскому округу) и получение по нему базовых сведений;

- получение выписки из ЕГРН на земельный участок;

- доступ к ортофотопланам и фотографиям земельных участков;

- информирование Минимущества о проблемах в использовании земельного участка через функцию «Общественный контроль»;

- оформить заявление на аренду земельного участка.

«При разработке и создании системы для нас, в первую очередь, было важно сделать портал максимально удобным в использовании. За основу взята картографическая подоснова, на которую нанесены координатные характеристики земельных участков. Поиск ведется по максимальному количеству параметров – от площади до статуса (свободный участок или используется). В систему погружены все имеющиеся в распоряжении Минимущества Дагестана фотографии и ортофотопланы участков, доступ к которым получают все пользователи. Система будет развиваться и дальше – сейчас в ней размещены сведения о тех участках, которые находятся в казне Республики и для которых установлены границы, но в течение года будет проводиться работа и по включению в нее закрепленных участков – тех, которые предоставлены государственным организациям. Рассматриваем план работы по включению в ИАС и земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности. Эту работу сможем провести при участии муниципалитетов и это, безусловно, позволит сформировать максимально полезный информационный ресурс. Фактически, этот портал – поисковик по земельным участкам в целях формирования заявки на предоставление в аренду или информирование о фактах недобросовестного или неэффективного использования земельных участков. Эти возможности повысят прозрачность принимаемых решений, а это в свою очередь антикоррупционная составляющая в использовании земельных ресурсов республики» – отметила Е.Толстикова, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан.

Также доступ к порталу есть в администрациях муниципальных образований Республики Дагестан и во всех отделениях МФЦ в Республике Дагестан.

«Информационный портал разработан по поручению Главы Республики Дагестан. Достаточно непросто было его сделать, но мы в целом считаем, что система готова к работе. Сейчас любой желающий может зарегистрировать на портале и получить доступ ко всей информации. Вместе с тем, так как система новая ждем ото всех заинтересованных лиц предложения по совершенствованию работы, если возникнут какие-либо затруднения с использованием. Эта система поможет всем желающим взять в аренду земельный участков, находящийся в собственности Республики Дагестан, а в последующем – и находящиеся в муниципальной собственности. Данный ресурс должен максимально снизить существующие сегодня, по мнению предпринимателей, определенные административные барьеры», сообщил А.Кагиргаджиев, министр по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан.

Чтобы воспользоваться порталом, необходимо пройти несложную процедуру регистрации.

В настоящее время информационная система полностью открыта для свободного доступа пользователей.

Портал размещен по адресу: http://dagzemfond.estate.e-dag.ru Также на портал можно перейти с официального сайта Минимущества Дагестана в сети Интернет.

Видеоинструкция по пользованию порталом размещена на официальном сайте Минимущества Дагестана по ссылке https://estate.e-dag.ru/video/item/39