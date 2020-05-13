«75 слов о войне» с энергетиками «Россети Северный Кавказ» сказали почти 3 тысячи человек

Ветераны и сотрудники правоохранительных органов, медики и школьники, политики и общественные деятели, журналисты и блогеры, звезды шоу-бизнеса и спорта - всего порядка 3 тысяч тысяч человек поддержали социально-патриотическую акцию «75 слов о войне», которую компания «Россети Северный Кавказ» организовала в честь 75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Интерактивный челлендж, который проходил с 15 апреля, в первые же дни приобрел формат международного: акцию поддержали представители не только регионов России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Благодарность героям ВОВ выразили представители 10 государств и более 25 национальностей. Участники проекта читали строки о войне, исполняли песни и посвящали их своим дедам и прадедам, выражали благодарность воинам-победителям, вспоминали погибших в годы Великой Отечественной войны. Слова о войне и победе звучали на разных языках: русском и карачаевском, английском и абазинском, осетинском и французском. Участниками акции стали люди разного возраста и профессий. Самому юному участнику патриотического марафона не исполнилось еще и трех лет.

Активно поддержали инициативу энергетиков представители силовых структур и ведомств, общественные деятели, политики из регионов СКФО.

Высокую оценку проекту «75 слов о войне» дал председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов. В своем инстаграм-аккаунте он отметил, что Общественная палата всемерно поддерживает этот значимый социальный проект энергетиков. «Я тоже не удержался и принял участие… Акция очень важна именно сейчас, когда, как мне кажется, уровень патриотизма у части нашей молодежи несколько снижен. Между тем, именно для нашей нормальной жизни наши старшие во время войны проходили через нечеловеческие испытания, а то и расстались с жизнями. И не надо кивать на нашу сегодняшнюю неустроенность, все это пройдет. Но если мы все вместе, в том числе и вот такими акциями, не будем развивать патриотизм молодежи, завтра Родину защищать будет некому», - такой отзыв об акции написал председатель Комиссии по культуре и СМИ Общественной̆ палаты КБР Владимир Кудаев.

Участники читали известные всем произведения и писали специально для проекта строки собственного сочинения. Так, шестиклассница из Пятигорска Галина Бекетова написала к памятной дате цикл стихотворений «Дороги войны. Обратный отчет». Известный в Карачаево-Черкесии бард Сергей Зацепилин исполнил в рамках проекта свои авторские песни, посвященные Великой Победе. А известный автор и исполнитель популярных песен, творческая легенда Кавказа Ефрем Амирамов в своем видеообращении рассказал об истории своей семьи, о погибших родственниках, отце, воевавшем на фронте, и прочел строки своего стихотворения «472».

Эстафету марафона приняли народный артист России Феликс Царикати, член Общественной палаты РФ, журналист и телеведущий Александр Малькевич, всенародно любимые телевизионные персонажи Хрюша и Степашка, вратарь футбольного клуба «Алания» Ростислав Солдатенко, хоккеист клуба «Diplomats Pressburg» из Словакии Ислам Кертанти и многие другие известные личности.

«Даже после официального завершения акции – 9 мая – свои тематические публикации, благодарность воинам-победителям в рамках акции «75 слов о войне» продолжают высказывать в разных уголках мира. А значит инициатива энергетиков «Россети Северный Кавказ» нашла живой отклик в сердцах благодарных потомков, и память о героях Отечества будет бессмертна», - отметил генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, который и дал старт акции, за столь короткий срок ставшей по истине народной.