ЗАМАНА - В Дагестане будет введён «масочный и перчаточный режим»

В Дагестане будет введён «масочный и перчаточный режим»

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13 мая, 2020. Среда 01:17
В Дагестане будет введён «масочный и перчаточный режим»
Глава Дагестана Владимир Васильев в эфире телеканала РГВК «Дагестан» сообщил, что в республике, помимо «масочного» будет введён «перчаточный» режим.
В Дагестане будет введён «масочный и перчаточный режим»
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Васильев также рассказал, что на совместном совещании глав  районов и городов республики было  выражено  общее мнение о необходимости продления режима самоизоляции.
 
«Принятые меры самоизоляции  дают результаты . Так же как и даёт результаты безрассудное поведение», — сказал он. Конкретных дат озвучено не было.
 
На вопрос о пике эпидемии глава Дагестана продемонстрировал календарь солнечных дней. Он, со ссылкой на экспертов, рассказал, что высокие температуры помогают в борьбе с вирусом, а ультрафиолет его убивает.
 
Васильев в том же эфире заявил, что зампред правительства РД Анатолий Карибов вылечился от коронавируса и работает совместно с замминистра здравоохранения РД. «После прибытия заместителя министра здравоохранения РФ будет дана оценка работе дагестанских медиков по борьбе с ковид-19», — озвучил глава республики.
 
Васильев также рассказал, что специалисты «Дагестанской противочумной станции» жили в учреждении и проводили исследования, во время которых тоже заразились коронавирусом. По этой причине результаты исследований могут быть недостоверными. 
 
На возмущения жителей республики по поводу молчания властей Васильев ответил, что теперь Анатолий Карибов будет регулярно информировать население о ситуации с COVID-19  в республике.

 

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