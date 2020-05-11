ЗАМАНА - Джамалудин Гаджиибрагимов поздравил ветеранов с Днем Победы

Джамалудин Гаджиибрагимов поздравил ветеранов с Днем Победы

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11 мая, 2020. Понедельник 17:20
Джамалудин Гаджиибрагимов поздравил ветеранов с Днем Победы

Министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов поздравил ветеранов республики с Днем Победы:

Джамалудин Гаджиибрагимов поздравил ветеранов с Днем Победы
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"Дорогие наши ветераны! От всей души поздравляю с 75-летним юбилеем  Великой Победы! 
 
Жители нашей республики внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Десятки тысяч наших земляков воевали на фронтах, днями и ночами ковали победу в тылу. Неоценимый вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками внесли  и медицинские работники, помогая раненым и больным  на фронте и в тылу. Если возникала необходимость, отложив медицинские инструменты, они шли защищать раненых с оружием в руках. Низкий поклон ветеранам: тем, кто сражался на фронте; тем, кто дни и ночи стоял у станков или работал в поле; кто водил поезда или боролся за жизнь раненых в госпиталях.  Окружить вас заботой и вниманием, чтить подвиг павших - наша святая обязанность. Дорогие наши ветераны от всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть в вашей жизни будет как можно больше того, что способно радовать и внушать оптимизм!", - говорится в тексте поздравления. "И в это непростое время я хотел бы всех жителей республики призвать к сознательности. Уважаемые дагестанцы не нарушайте режим самоизоляции, тем же, кто не может оставаться дома в силу своей профессии, я советую максимально ограничить Контакты со старшим поколением, общайтесь с ними с помощью современных средств связи.  Это вынужденная и временная  мера. Берегите себя и близких!",- говорит в заключение министр здравоохранения РД.

 

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