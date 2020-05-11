Магомедсалам Магомедов поздравил дагестанцев с Днем Победы

«Уважаемые дагестанцы! Поздравляю с 75-летием Великой Победы! В этот день мы всецело чувствуем единение, величие и силу духа многонационального народа нашей страны, гордость за поколение победителей, освободивших мир от фашизма. Мы чтим подвиг всех тех, героически сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Для нас они – яркий пример отваги и стойкости, патриотизма и любви к Отечеству. В этот светлый день всенародного торжества желаю всем мирного неба, крепкого здоровья и благополучия!», - говорится в поздравлении.