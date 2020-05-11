«Уважаемые дагестанцы! Поздравляю с 75-летием Великой Победы! В этот день мы всецело чувствуем единение, величие и силу духа многонационального народа нашей страны, гордость за поколение победителей, освободивших мир от фашизма. Мы чтим подвиг всех тех, героически сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Для нас они – яркий пример отваги и стойкости, патриотизма и любви к Отечеству. В этот светлый день всенародного торжества желаю всем мирного неба, крепкого здоровья и благополучия!», - говорится в поздравлении.
Магомедсалам Магомедов поздравил дагестанцев с Днем Победы
- Автор Мадина
- 11 мая, 2020. Понедельник 17:19
Заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов поздравил дагестанцев с Днем Победы.
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