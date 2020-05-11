Продуктовые наборы и материальную помощь вручили ветеранам Александру Макухе, Малику Черивханову и Касуму Кубатову.
Ветеранов также поздравили с Днем Победы от лица депутата и передали наилучшие пожелания.
Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Хасавюрте и Хасавюртовском районе, получили помощь от депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева.
Продуктовые наборы и материальную помощь вручили ветеранам Александру Макухе, Малику Черивханову и Касуму Кубатову.
Ветеранов также поздравили с Днем Победы от лица депутата и передали наилучшие пожелания.
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