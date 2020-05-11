ЗАМАНА - Дагестанские ветераны войны получили помощь от Бувайсара Сайтиева

Дагестанские ветераны войны получили помощь от Бувайсара Сайтиева

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11 мая, 2020. Понедельник 17:18
Дагестанские ветераны войны получили помощь от Бувайсара Сайтиева

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Хасавюрте и Хасавюртовском районе, получили помощь от депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева. 

Дагестанские ветераны войны получили помощь от Бувайсара Сайтиева
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Продуктовые наборы и материальную помощь вручили ветеранам Александру Макухе, Малику Черивханову и Касуму Кубатову. 

Ветеранов также поздравили с Днем Победы от лица депутата и передали наилучшие пожелания.

 

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