ЗАМАНА - Главврач ГКБ №1 Махачкалы Хаджимурад Малаев поздравил дагестанцев с Днем Победы

Главврач ГКБ №1 Махачкалы Хаджимурад Малаев поздравил дагестанцев с Днем Победы

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11 мая, 2020. Понедельник 17:18
Главврач ГКБ №1 Махачкалы Хаджимурад Малаев поздравил дагестанцев с Днем Победы
Главврач городской клинической больницы №1 г. Махачкалы Хаджимурад Малаев поздравил дагестанцев с Днем Победы:
Главврач ГКБ №1 Махачкалы Хаджимурад Малаев поздравил дагестанцев с Днем Победы
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«Сегодня, 9 мая, мы отмечаем 75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Событиях тех лет унесли миллионы жизней, наш долг – помнить о них, чтить их память, не предавать забвению их подвиг. Сегодня, наши врачи и персонал встречают День Победы в особых условиях. Мы ведем свою войну, войну против коронавируса и пневмонии. И каждый день мы одерживаем свою маленькую Победу. В эти сложные и непростые времена хочу пожелать Вам и вашим близким здоровья и сил перебороть этот недуг. А мы будем рядом!», - говорятся в поздравлении

 

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