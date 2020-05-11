Главврач ГКБ №1 Махачкалы Хаджимурад Малаев поздравил дагестанцев с Днем Победы

Главврач городской клинической больницы №1 г. Махачкалы Хаджимурад Малаев поздравил дагестанцев с Днем Победы:



«Сегодня, 9 мая, мы отмечаем 75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Событиях тех лет унесли миллионы жизней, наш долг – помнить о них, чтить их память, не предавать забвению их подвиг. Сегодня, наши врачи и персонал встречают День Победы в особых условиях. Мы ведем свою войну, войну против коронавируса и пневмонии. И каждый день мы одерживаем свою маленькую Победу. В эти сложные и непростые времена хочу пожелать Вам и вашим близким здоровья и сил перебороть этот недуг. А мы будем рядом!», - говорятся в поздравлении