Об Указе Президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Об Указе Главы РД «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 1 октября 2020 года (постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г.).

Об утверждении Временного порядка установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

О необходимости незамедлительно направить в Фонд социального страхования РФ на каждого работника (застрахованное лицо) сведения для назначения и выплаты пособий в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше». Предоставленные Региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РД Памятки для работодателей и работающих.

О Временных правилах регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных (постановление Правительства РФ от 08.04.2020 г. № 460).

Информация АО «Корпорация МСП» о создании колл-центра по экономическим вопросам

Информация Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов о создании цифровой платформы для приема обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.

О переходе на безналичные расчеты при оплате услуг ЖКХ.

Рекомендации Минтруда РФ об использовании гибких форм занятости.