В Дагестане более 100 волонтеров-медиков вызвались помочь врачам в лечении коронавирусных больных

В это нелегкое время студенты 4-6 курсов, а также ординаторы первого-второго года обучения Дагестанского государственного медицинского университета, члены движения «Волонтеры-медики», вызвались пойти добровольцами в медицинские учреждения Дагестана и оказать посильную помощь медперсоналу.

По словам руководителя Дагестанского отделения ВОД «Волонтеры-медики» Абузагира Ибрагимова, более 100 добровольцев уже приступили к оказанию помощи в медучреждениях. Больше всего волонтеров в Первой городской больнице Махачкалы (35), в Реабилитационном центре (18), Инфекционной больнице (16), РКБ (11), Госпитале ветеранов (9). Некоторые из них будут помогать врачам и в "красной зоне". «В условиях, когда все наши больницы ощущают явную нехватку медперсонала, мы не смогли остаться в стороне. Уже более 100 членов нашего движения встали в строй с врачами и другими медработниками, поскольку считаем это своим долгом и зоной нашей личной человеческой ответственности. Добровольцы помогают не только в Махачкале, но и в других городах и районах республики», – рассказал Ибрагимов корреспонденту minmol.ru.