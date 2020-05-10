ЗАМАНА - В Дагестане более 100 волонтеров-медиков вызвались помочь врачам в лечении коронавирусных больных

В Дагестане более 100 волонтеров-медиков вызвались помочь врачам в лечении коронавирусных больных

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10 мая, 2020. Воскресенье 23:51
В Дагестане более 100 волонтеров-медиков вызвались помочь врачам в лечении коронавирусных больных

В период эпидемии коронавируса наши врачи и медсестры буквально живут в больницах. Количество больных и нуждающихся в уходе с каждым днем растет ￼, порой врачам приходится работать по 6-8 часов без отдыха.  

В Дагестане более 100 волонтеров-медиков вызвались помочь врачам в лечении коронавирусных больных
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В это нелегкое время студенты 4-6 курсов, а также ординаторы первого-второго года обучения Дагестанского государственного медицинского университета, члены движения «Волонтеры-медики», вызвались пойти добровольцами в медицинские учреждения Дагестана и оказать посильную помощь медперсоналу.
По словам руководителя Дагестанского отделения ВОД «Волонтеры-медики» Абузагира Ибрагимова, более 100 добровольцев уже приступили к оказанию помощи в медучреждениях. Больше всего волонтеров в Первой городской больнице Махачкалы (35), в Реабилитационном центре (18), Инфекционной больнице (16), РКБ (11), Госпитале ветеранов (9). Некоторые из них будут помогать врачам и в "красной зоне". «В условиях, когда все наши больницы ощущают явную нехватку медперсонала, мы не смогли остаться в стороне. Уже более 100 членов нашего движения встали в строй с врачами и другими медработниками, поскольку считаем это своим долгом и зоной нашей личной человеческой ответственности.  Добровольцы помогают не только в Махачкале, но и в других городах и районах  республики», – рассказал Ибрагимов корреспонденту minmol.ru.

 

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