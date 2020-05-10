МЧС России по РД разворачивает пункт временного размещения для азербайджанцев

Напомним, в настоящее время на территории региона, а именно в Дербентском районе, находится большое количество граждан из соседнего государства, которые не могут попасть домой в связи с временным закрытием государственной границы. Пункт развернут на границе Дербентского и Магарамкентского районов для компактного размещения граждан Азербайджана и удобства их транспортировки к МАПП Яраг-Казмаляр.

Автоколонна ГУ МЧС России по РД доставила из Махачкалы в Магарамкентский район оборудование для ПВР вместимостью до 210 человек. В работе задействовано около 30 человек.

Решение о развертывании ПВР принято на основании обращения Главы Республики Дагестан Владимира Васильева в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с целью оказания помощи иностранным гражданам в условиях пандемии.