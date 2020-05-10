ЗАМАНА - МЧС России по РД разворачивает пункт временного размещения для азербайджанцев

МЧС России по РД разворачивает пункт временного размещения для азербайджанцев

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10 мая, 2020. Воскресенье 23:49
МЧС России по РД разворачивает пункт временного размещения для азербайджанцев

Главным управлением МЧС России по Республике Дагестан начаты работы по разворачиванию пункта временного размещения (ПВР) для граждан Азербайджана.

МЧС России по РД разворачивает пункт временного размещения для азербайджанцев
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Напомним, в настоящее время на территории региона, а именно в Дербентском районе, находится большое количество граждан из соседнего государства, которые не могут попасть домой в связи с временным закрытием государственной границы. Пункт развернут на границе Дербентского и Магарамкентского районов для компактного размещения граждан Азербайджана и удобства их транспортировки к МАПП Яраг-Казмаляр.
Автоколонна ГУ МЧС России по РД доставила из Махачкалы в Магарамкентский район оборудование для ПВР вместимостью до 210 человек. В работе задействовано около 30 человек.
Решение о развертывании ПВР принято на основании обращения Главы Республики Дагестан Владимира Васильева в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с целью оказания помощи иностранным гражданам в условиях пандемии.

 

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