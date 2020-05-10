Цифровые технологии позволили отметить День Победы с размахом даже в условиях пандемии COVID-19

Глава Гумбетовского района, олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов выступил с обращением, в котором выразил уверенность в том, что никакой вирус, никакие обстоятельства не отнимут у народа России День Победы – праздник, овеянный немеркнущей славой и великими подвигами.

«В разгром фашизма, в освобождение Европы от нацизма, концлагерей и человеконенавистнического гнета третьего рейха решающий вклад внес народ нашей страны. Для россиян День Победы – особый, всенародный, самый любимый и почитаемый праздник. Несмотря на введенный в России в эти дни режим изоляции из-за пандемии COVID-19, в стране широко и с размахом отметили 9 Мая. Современные цифровые технологии позволили провести полюбившиеся всем россиянам акции «Бессмертный полк», «Окна Победы» и другие мероприятия в формате онлайн.

Мой дедушка Магомед Сайгидович Сайгидов был участником Парада Победы 1945 года, кавалером медалей «За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону Киева», орденов Великой Отечественной войны, Красной Звезды и других наград.

В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Фронту помогал тыл, напряженно трудились женщины, старики, все внесли свою лепту в Победу.

Выражаю благодарность всем организаторам памятных мероприятий в честь 75-й годовщины Победы, которые прошли в цифровом формате. Миллионы граждан нашей великой страны почувствовали себя соучастниками праздничных торжеств благодаря этим акциям. Сознательность наших граждан, разработки ученых и героический труд медиков помогут нам победить коронавирус. В истории нашей страны много примеров того, как люди сплачивались в тяжелые времена, защищали Родину, вместе преодолевали трудности. Уверен, что совместными силами мы победим и COVID-19», – заключил глава Гумбетовского района, олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов.